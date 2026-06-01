Dženifer Lopez prisustvovala je 25. Međunarodnom latinoameričkom filmskom festivalu u Los Anđelesu, čije je svečano otvaranje održano u TCL kineskom teatru u Holivudu.

Slavna glumica i pevačica pojavila se u upečatljivoj zelenoj haljini maslinaste nijanse, koja je privukla pažnju zahvaljujući smelim prorezima u predelu struka i dekoltea. Poseban pečat izdanju dali su krupni zlatni lanci ukrašeni kristalima, koji su krasili deo oko vrata i struka. Haljina je imala i visok šlic koji je dodatno istakao njene noge i elegantnu figuru.

Dženifer je stajling upotpunila pismo-tašnom, sandalama sa visokim potpeticama i bomber jaknom sa rajsferšlusom, ukrašenom raskošnim perjem. Američka zvezda ostala je verna svom prepoznatljivom glamuroznom izgledu, pa je odabrala upečatljivu šminku i frizuru sa pažljivo stilizovanom kosom.

Samo dan ranije, Lopezova je zablistala i na premijeri svog novog filma „Kancelarijska romansa“, koji stiže na Netfliks. Svetska premijera romantične komedije održana je u čuvenom Egipatskom teatru u Los Anđelesu, gde je Dženifer prošetala crvenim tepihom zajedno sa kolegom iz filma Bretom Goldštajnom.