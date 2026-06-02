Plesala, pozirala i pokazala savršenu figuru na modnoj reviji kupaćih kostima iako ima 55 godina.

Beteni Frenkel bila je jedna od najvećih zvezda revije kupaćih kostima magazina „Sports Illustrated“, održane u Majamiju. Poznata američka televizijska ličnost, preduzetnica i nekadašnja manekenka privukla je ogromnu pažnju kada je na pisti pokazala zavidnu figuru, energiju i samopouzdanje iako ima 55 godina.

Ona je prošetala pistom u nekoliko različitih modela kupaćih kostima, bikinija, među kojima su se izdvajali heklani bikini i elegantni crni dvodelni komplet koji su joj fantastično stajali. Svi su se divili njenom ravnom stomaku sa trbušnjacima, zategnutim nogama i energiji, a sve to je učinilo da dominira modnom pistom.

Nekadašnja zvezda rijalitija „The Real Housewives of New York“ još jednom je pokazala da godine ne predstavljaju prepreku kada su samopouzdanje, energija i dobra forma u pitanju.

Beteni je nakon revije na društvenim mrežama podelila fotografije u bikiniju i napisala: „Ljudi se uglavnom fokusiraju na cilj, veliki trenutak, prekretnicu, završnu liniju ili modnu pistu. Koliko god sve to bilo važno, mene je oduvek zanimalo šta je potrebno da biste stigli do toga“, napisala je.

Dodala je da joj je najlepši deo celog iskustva bilo samo putovanje, saradnja sa timovima, upoznavanje ljudi i činjenica da je uspela da iznenadi samu sebe. „Imam 55 godina i model sam za „Sports Illustrated Swimsuit“, verovatno najstarija među njima. Jedva čekam da vidim šta me sledeće očekuje“, poručila je.

Njena objava ubrzo je prikupila veliki broj komentara. Pratioci su joj poručivali da izgleda „apsolutno savršeno“, pitali su je koja je tajna njenog izgleda, dok su mnoge žene isticale da im je tako zgodna sa 55 godina velika inspiracija.

Osim poslovnih uspeha, Beteni je zadovoljna i srećna u privatnom životu, a to sigurno doprinosi pozitivnoj energiji koju širi oko sebe. Nedavno je u javnosti prvi put viđena sa novim partnerom, Šejnom Kembelom, sa kojim je vezu potvrdila prošlog meseca.

Video: