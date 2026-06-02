Drveni podovi već godinama spadaju među najčešće izbore u domovima jer prostoru daju toplinu i prirodan, elegantan izgled. Sa dolaskom toplijih dana često se primećuje da parket gubi svoj sjaj i da deluje zaprljano i umorno.

Uzrok tome je povećana količina prašine, polena i sitnih čestica koje ulaze kroz otvorene prozore i vremenom se talože na površini. Na taj način nastaje tanak sloj nečistoće koji može da umanji izgled poda, ali i da ošteti njegov zaštitni sloj, izazivajući sitna oštećenja.

Zbog toga stručnjaci ističu važnost redovnog i pažljivog održavanja, a posebno naglašavaju prirodna rešenja koja pomažu u vraćanju sjaja parketu.

Prirodni trik sa maslinovim uljem

Nekoliko kapi maslinovog ulja može poboljšati izgled drvenih podova. Iako deluje neobično, ulje može nahraniti drvo i učiniti da izgleda negovanije i sjajnije, bez korišćenja jakih hemikalija. Osim estetskog efekta, može ublažiti sitne ogrebotine i tragove svakodnevnog korišćenja.

Domaće sredstvo za čišćenje

Za jednostavnu mešavinu potrebni su osnovni sastojci: voda, alkoholno belo sirće, nekoliko kašika maslinovog ulja i po želji nekoliko kapi eteričnog ulja limuna.

Svi sastojci se pomešaju u boci sa raspršivačem i dobro promešaju pre upotrebe. Površina se zatim blago naprskava i odmah prebriše mekom krpom, deo po deo, pazeći da se vlaga ne zadrži. Na kraju se pod osuši suvom mikrofiber krpom kako bi dobio dodatni sjaj.

Na šta treba obratiti pažnju

Stručnjaci upozoravaju da se maslinovo ulje koristi u malim količinama, jer veća količina može učiniti pod klizavim. Takođe, sirće zbog svoje kiselosti može vremenom uticati na zaštitni sloj parketa, pa se preporučuje da se pre upotrebe isproba na manje vidljivom delu.

Kod domaćinstava sa kućnim ljubimcima savetuje se oprez pri korišćenju eteričnih ulja, jer neke vrste mogu smetati životinjama. U takvim slučajevima bolje je izostaviti ih ili se posavetovati sa veterinarom.

Najvažnije pravilo je da parket nikada ne treba previše kvasiti, jer višak vlage može dovesti do oštećenja i deformacija. Redovno, ali pažljivo održavanje predstavlja najbolji način da drveni podovi dugo ostanu lepi i očuvani.

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