Fanovi koji su se nadali da će ponovo gledati Sidni Svini na velikom platnu su bili razočarani nakon što je njena scena izbačena iz filma ,,Đavo nosi Pradu 2".

Zvezda serije ,,Euforija" je trebalo da ima kratku pojavu u ovom nastavku, zajedno sa En Hatavej, Meril Strip, Emili Blant i ostatkom povratničke glumačke postave.

Sidni Svini, koja je stekla ime u kontroverznoj tinejdžerskoj drami, kao i u serijama ,,Beli Lotos" i ,,Sluškinjina priča", nažalost je ostala bez svoje scene jer je ona završila „na podu montažne sobe“.

Zvezda je prošle godine snimljena kako dolazi na set, a internet je ubrzo bio preplavljen uzbuđenjem zbog njene uloge u filmu ,,Đavo nosi Pradu 2".

Entertainment Weekly je sada potvrdio da je Sidni Svini zaista snimila scenu na početku filma zajedno sa Emili Blant, ali ta scena nije ušla u konačnu verziju filma.

,,Kreativna odluka"

Prema navodima tog medija, odluka da se njena scena izbaci doneta je kao „kreativna odluka“.

Fanovi su za sada oduševljeni trejlerom, koji nagoveštava da se lik En Hatavej, Endi Saks, udružuje sa svojim bivšim kolegama iz magazina ,,Runway".

Tim se spaja kako bi pokušao da spasi modni magazin od posledica skandala.

Endi se obraća svojoj nekadašnjoj protivnici Emili Čarlton, koju igra Emili Blant, a koja sada radi kao šefica američke operacije brenda ,,Dior".

Oni pokušavaju da prikupe sredstva kako bi spasili izdanje, a Endi odlazi u kancelarije brenda ,,Dior".

Scena

Tu je trebalo da se pojavi i Sidni Svini u sceni sa Blantovom, u kojoj je Emili oblačila poznatu klijentkinju.

Sidni Svini je, prema navodima, igrala samu sebe u sceni dugoj oko tri minuta.

Kako prenosi ,,Entertainment Weekly", scena „nije funkcionisala strukturno sa ostatkom sekvence“, zbog čega je izbačena iz finalne verzije.

Takođe su naveli da je „tim koji je radio na filmu bio zahvalan na njenom učešću, pa je odluka da se deo ukloni bila teška“.

Frustracija

Svini je nedavno govorila i o svojoj frustraciji zbog načina na koji javnost percipira njen rad, posebno zbog golotinje u seriji ,,Euforija".

Izjavila je za The Independent: „Sa 'Belim Lotusom' sam osetila da ljudi konačno prepoznaju trud koji ulažem.“

„Ovo me je mučilo već neko vreme. Veoma sam ponosna na svoj rad u 'Euforiji'. Mislila sam da je to bila sjajna uloga. Ali niko o tome ne govori jer sam bila gola“, dodala je.

„Snimam 'Beli Lotos' i odjednom kritičari obraćaju pažnju. Ljudi me vole. Kažu: ‘O moj Bože, šta sledeće radi?’ A ja sam bila kao: ‘Zar to niste videli u 'Euforiji'? Zar to niste videli u 'Sluškinjinoj priči'?’“

