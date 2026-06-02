Ćerka Čeninga Tejtuma i Džene Devan, Everli, je zvanično postala tinejdžerka!

Džena Devan je 31. maja čestitala svojoj ćerki 13. rođendan dirljivom objavom na Instagramu, koja je sadržala mnoštvo fotografija.

Majka i ćerka su nasmešene pozirale na plaži. Everli je bila viša od svoje majke, koja je visoka 157 cm. Tinejdžerka je takođe prestigla Dženu Devan po visini i na drugoj slici, gde je zagrlila majku dok su zajedno pozirale.

„Mojoj Evi“, započela je Džena Devan u opisu svoje objave na Instagramu. „13. Stalno gledam u taj broj i pitam se kako je to moguće.“

„Čini mi se kao da sam te juče uspavljivala u naručju, a sada nekako stojim pred ovom neverovatnom mladom devojkom. Ono što najviše volim kod tebe nisu tvoja postignuća, koliko si talentovana, pa čak ni to koliko si kreativna i briljantna... Već to kakva si kada te niko ne posmatra“, dodala je.

Džena (45) je napisala da je empatija jedan od najvećih darova njene ćerke, ističući i Everlinu maštu, smisao za humor i jedinstvenu posebnost.

„Hvala ti što si me učinila majkom. Hvala ti što si me ponovo pronašla u ovom životu i unela svoju svetlost u našu porodicu. Ti si moja duša. Hvala ti što si moja najbolja prijateljica“, zaključila je majka troje dece.

Džena Devan i Čening Tejtum bili su u braku od 2009. do 2019. godine, a Everli je njihovo jedino zajedničko dete. Glumica i plesačica je kasnije dobila još dvoje dece sa svojim verenikom, Stivom Kazijem.

Tata

Čening Tejtum je u aprilu na Instagramu objavio niz fotografija sa Everli. Na njima je zabeležio njihov dan proveden na renesansnom vašaru, gde je njegova ćerka nosila haljinu sa korsetom u duhu događaja, ukrašenu damastnim dezenom.

„Bukvalno je svaka osoba na renesansnom vašaru heroj ovog sveta. Kada bismo svi mogli da budemo ovakvi. Da nosimo mačeve okolo i da budemo neverovatno ljubazni jedni prema drugima“, napisao je glumac, prenosi InStyle.

Bonus video: