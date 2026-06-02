Najnoviji izlazak Roberta de Nira sa njegovom devojkom, Tifani Čen, bio je događaj prepun zvezda.

Par je 31. maja izašao u Njujorku zajedno sa Dženifer Lorens, Leonardom Dikapriom i Martinom Skorsezeom.

De Niro (82) je bio ležerno obučen. Nosio je plavu košulju, siv džemper i tamne pantalone. Čenova (46) je, u međuvremenu, nosila crni džemper, crne pantalone, belu majicu sa V-izrezom i svetloplavu torbu brenda ,,Chanel".

Kako navodi DeuxMoi, koji je objavio dodatne fotografije njihovog izlaska, holivudske zvezde su prisustvovale zabavi povodom završetka snimanja u restoranu Tao za predstojeći film ,,What Happens at Night", u kojem glume Dikaprio i Lorensova, a režira Skorseze.

De Niro i Čenova su u aprilu izašli i u drugu šetnju — tada su sa sobom poveli svoju trogodišnju ćerku Giju. Porodica je viđena u Sentral parku u Njujorku, gde su uživali u zajedničkom vremenu.

Par je dobio svoju ćerku, njegovo sedmo dete, 6. aprila 2023. godine.

Roditeljstvo

Glumac je ranije rekao za The Guardian: „Tako je kako je. U redu je. Mislim, ne radim težak deo posla. Tu sam, podržavam svoju devojku. Ali ona obavlja posao. I imamo pomoć, što je veoma važno.“

Na pitanje da li uživa u roditeljstvu, oskarovac je rekao: „Naravno da uživam.“

Kada su ga pitali za detalje, dodao je da mu se dopada „sve“.

„Sa bebom je drugačije nego sa mojim 11-godišnjakom“, rekao je. „Sa mojom odraslom decom. Sa mojim unucima. Sve je drugačije.“

De Niro ima još šestoro dece sa tri partnerke: Drenu i Rafaela sa bivšom suprugom Dajan Abot; blizance Arona i Džulijana sa bivšom devojkom Tuki Smit; i Eliota i Helen sa bivšom suprugom Grejs Hajtauer.

