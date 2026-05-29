Skuter Braun je možda najveći obožavalac Sidni Svini.

Bivši menadžer muzičkih talenata (44) je oduševljeno govorio o glumici iz serije „Euforija“ (28), u gostovanju na podkastu „Second Thought“ Suzi Vajs.

„Upoznao sam jednu izuzetnu ženu, ljubaznu i velikodušnu, pametnu, iskrenu i skromnu“, rekao je Braun, u epizodi koja je objavljena u četvrtak, 28. maja, dodajući da je to „jedno od najvećih iznenađenja ikada“.

Kada je reč o tome da li prati psihološku tinejdžersku dramu, Braun je u šali rekao: „Gledam. Pristrasan sam, sviđa mi se. Mislim da je jedna određena glumica dala neverovatnu izvedbu.“

Pred kraj epizode, kada su ga pitali šta je sledeće za njega, Braun, koji je 2024. objavio da se povlači iz menadžmenta u muzici, priznao je: „Nemam pojma.“

Dodao je da je zadovoljan svojim životom: „Što se mene tiče, uživam u svojoj vezi, uživam u svojoj deci, uživam u prijateljima. Uživam u svom životu.“

Ozbiljna veza

Izvor je rekao za magazin People u septembru 2025. da su Braun i Svinijeva bili u „neobaveznoj“ intimnoj vezi.

Tri meseca kasnije, u decembru, izvori su za „People“ naveli da je odnos para „postajao ozbiljan“ i da „ide u dobrom pravcu“.

„Skuter i Sidni su u stabilnoj fazi i stvari između njih su odlične“, rekao je tada izvor. „U posvećenoj su vezi i odnos je ozbiljan.“

Zvanična objava

Braun je prošlog meseca zvanično potvrdio vezu na Instagramu, kada je podelio crno-belu fotografiju na kojoj su on i Svinijeva prisni na njegovim Instagram storijima.

„Srećan gad“, napisao je Braun preko fotografije.

Što se tiče Svini, ona je ovog meseca „otvoreno“ predstavila svoju vezu sa Braunom na društvenim mrežama serijom romantičnih fotografija sa njihovog boravka na festivalu „Stagecoach“ u Kaliforniji.

Instagram objava se sastojala od fotografije na kojoj Braun drži Svini dok poziraju sa publikom u pozadini, zatim fotografije iz foto-boksa na kojima prave smešne grimase, kao i snimke i slike na kojima Braun u toku različitih nastupa tokom vikenda podiže Svini u vazduh.

„kaubojski vikend“, napisala je uz objavu.

Nije opterećen

Ekskluzivni izvor je u januaru izjavio za magazin „People“ da Braun nije opterećen bilo kakvom negativnošću u vezi sa njegovim odnosom sa Svinijevom.

„On smatra naslove komičnim. Deluje kao da ga to uopšte ne dotiče, jer mu je sve to prilično smešno“, rekao je izvor, dodajući: „Sidni i Skuter su potpuno sigurni i opušteni u svojoj vezi, i nema nikakvih problema sa poverenjem. Stvari između njih su jače nego ikad i u odličnom su periodu.“

