Sve veći broj žena farba kosu, najčešće kako bi je posvetlio, ali hemijski tretmani, posebno oni na bazi hidrogena, mogu oštetiti dlaku i izazvati neželjene reakcije poput iritacije, opadanja ili alergija. Upravo zato mnogi traže prirodnije alternative koje su blaže za kosu i vlasište.

Prirodna boja kose zavisi od pigmenta, a posvetljivanje farbom zapravo znači njegovo uklanjanje. Kako bi se to izbeglo, postoje kućni tretmani koji postepeno daju svetliji ton, bez agresivnih hemikalija.

Kamilica je jedan od najpoznatijih načina. Jak čaj se nanosi na kosu i ostavlja da deluje, po mogućstvu na suncu. Sličan efekat daje i kombinacija cimeta i meda, koja nakon nekoliko tretmana može vidno posvetleti kosu.

Soda bikarbona se koristi u obliku paste koja se kratko drži na kosi, dok limunov sok, zahvaljujući kiselini, ima snažan efekat izbeljivanja, posebno uz sunčevu svetlost. Jabukovo sirće, osim što daje sjaj, može blago posvetleti kosu, a morska so u kombinaciji sa suncem imitira efekat koji kosa dobija tokom boravka na moru.

Postoji i jednostavan "uradi sam! recept koji kombinuje sodu, morsku so i eterično ulje kamilice, a nanosi se na kosu i ostavlja da deluje na suncu.

Iako su ove metode prirodne, važno je biti oprezan jer i one mogu izazvati iritacije, a efekti variraju u zavisnosti od tipa i strukture kose.