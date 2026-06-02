Norveška kraljevska porodica suočava se sa ozbiljnim pogoršanjem zdravstvenog stanja prestolonaslednice Mete-Marit, koja se već duže vreme bori sa hroničnom plućnom fibrozom. Prema navodima stranih medija, njeno stanje se u poslednjim nedeljama dodatno zakomplikovalo, a pominje se i mogućnost buduće transplantacije pluća.

Zbog toga je porodica odlučila da se u potpunosti posveti njenom oporavku i da provodi što više vremena zajedno. Njena ćerka, princeza Ingrid Aleksandra, prekinula je studije u Australiji kako bi se vratila u Norvešku i bila uz majku, dok je sin Svere Magnus već ranije doputovao kući.

Odluku o povratku ćerke potvrdio je i prestolonaslednik Hakon, ističući da je to prirodan korak u ovoj porodično teškoj situaciji. On je takođe naveo da planira da se što pre vrati supruzi, jer je trenutno stanje Mete-Marit ozbiljno i zahteva porodičnu podršku.

Princeza godinama živi sa ovom neizlečivom bolešću koja postepeno otežava disanje i značajno utiče na njen svakodnevni život. U pojedinim javnim pojavljivanjima moglo se primetiti da koristi terapiju kiseonikom i da se brže zamara.

Povratak dece i promena porodičnih planova pokazuje koliko je zdravstvena situacija ozbiljna i koliko je kraljevska porodica posvećena tome da u ovom periodu bude zajedno uz Mete-Marit.