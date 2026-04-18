Kloi Kardašijan rekla je da odlično procenjuje karakter, ali se našalila da to ne važi kada su u pitanju muškarci sa kojima izlazi.

Kloi (41) je voditeljka Morgan Stjuart pitala tokom gostovanja u nedavnoj epizodi emisije ,,The Morgan Stewart Show" na radiju ,,SiriusXM" da li sebe smatra najboljom u procenjivanju karaktera među svojim poznatim sestrama, prenosi People.

„Ako izlazim sa tom osobom — ne“, rekla je Kloi uz smeh. „Ako je u pitanju neko drugi, obično odlično procenjujem karakter.“

Ona se udala za Lamara Odoma 2009. godine.

Par se razdvojio 2013. nakon javnog skandala sa prevarom u koji je bio umešan bivši NBA igrač (46) i druga žena, a razvod su finalizovali 2016. godine.

Dokumentarac

Odom se nedavno osvrnuo na svoje skoro fatalno predoziranje iz 2015. godine, kada je pronađen bez svesti u jednom bordelu izvan Las Vegasa, u dokumentarcu ,,Untold: The Death & Life of Lamar Odom", koji se trenutno prikazuje na Netfliksu.

Kloi se pojavljuje u dokumentarcu i govori o svom braku sa Odomom, kao i o tome kako se brinula o njemu nakon predoziranja, uključujući i to da je obustavila prvobitni razvod kako bi bila uz njega tokom oporavka. Međutim, Odom je u međuvremenu osporio nekoliko tvrdnji koje je njegova bivša supruga iznela.

Kloi je u epizodi svog podkasta ,,Khloé in Wonder Land" od 15. aprila izjavila: „Mislim da me nervira to što smo sve to prošli, sve je bilo u redu. Završila sam s tim. Rekla sam sebi da više nikada neću raditi ništa vezano za Lamara, jer sam sada dobro.“

„Ali sada Lamar daje izjave za medije i govori da sam mu dosadna. Tvrdi ili nagoveštava da sam lažov, umanjuje moju vrednost i govori da nisam bila ta koja mu je pomogla“, nastavila je.

Kloi trenutno zajedno sa bivšim partnerom Tristanom Tompsonom odgaja ćerku Tru (8) i sina Tejtuma (3).

Njihova veza, koja se stalno prekidala i obnavljala, je bila obeležena brojnim skandalima sa prevarama u koje je bio umešan Tompson (35).

Kloi i Tompson su konačno raskinuli nakon što je rijaliti zvezda saznala da je ,,NBA" igrač dobio dete sa drugom ženom.

Samoća joj prija

Rijaliti zvezda je rekla u epizodi rijalitija ,,The Kardashians" iz decembra 2025. godine da je već četiri godine sama i u celibatu.

Kasnije je pojasnila da „ne misli da će se muškarac ili neka veza uskoro pojaviti. I ne želi da se to desi.“

Bonus video: