Odom, koji je širu slavu stekao i zahvaljujući braku sa Kloi Kardašijan, pronađen je bez svesti u jednom bordelu u Nevadi. Lekari su se borili za njegov život dok je pretrpeo čak 12 moždanih udara i šest srčanih udara. Iako su u tom trenutku bili razdvojeni i pred razvodom, Kloi je preuzela brigu o njemu, i to u dramatičnim okolnostima.

U dokumentarcu otkriva šokantan detalj o njegovom ocu Džou, koji se godinama borio sa zavisnošću od heroina. Prema njenim rečima, upravo je on predložio da se Lamar skine sa aparata za održavanje u životu.

„Njegov otac je bio tamo i rekao je: ‘Nemojte da ga stavljati na aparate, isključite ih’“, ispričala je Kloi.

Ali ono što je usledilo deluje gotovo nestvarno.

„Ušla sam i rekla: ‘Izvini, Džo, ja sam i dalje njegova žena. Šta ti treba?’ A on je tražio 100 dolara i jedne patike“, tvrdi ona.

Nakon što mu je to dala, više se nije pojavio. Kloi ističe da je u tom trenutku donela odluku da ostane uz Lamara, bez obzira na sve.

„To je moj muž. U dobru i u zlu, morala sam da budem tu za njega i da mu pomognem da preživi.“

Tokom njegovog oporavka, situacija je dodatno izmakla kontroli. U početku je dozvoljavala svima da ga posećuju, ali je ubrzo shvatila da među njima ima i dilera droge koji su pokušavali da dođu do novca preturajući po njegovim stvarima.

„Tada sam rekla, kraj. Sada ja odlučujem ko može da uđe“, rekla je.

U priču se uključila i Liza Morales, Lamarova bivša partnerka i majka njegove dece, koja je tvrdila da su članovi porodice morali da potpisuju posebne ugovore o ćutanju pre ulaska u bolnicu, dok je situacija dodatno eskalirala dolaskom policije.

Kada se konačno probudio iz kome, Lamar je otvoreno govorio o najtežim trenucima:

„Nisam mogao da hodam, da pričam… Nisam mogao ni da kontrolišem telo. Ja, dvostruki NBA šampion, u pelenama.“

Kloi je bila uz njega i u tim trenucima, pomažući mu u najosnovnijim stvarima. Njih dvoje su se zvanično razveli 2016. godine, ali ova priča ostaje jedno od najpotresnijih poglavlja u životima oboje.