Holivudska diva Merilin Monro rođena je 1. juna 1926. godine, tako da bi danas proslavila 100. rođendan. Ovo je samo jedan detalj iz života zanosne plavuše koji mnogi ne znaju.

Legendarna scena iz filma „Sedam godina vernosti“, u kojoj vetar iz njujorške podzemne železnice podiže belu haljinu Merilin Monro, i danas važi za jednu od najpoznatijih fotografija u istoriji Holivuda. Snimljena je 1955. godine u komediji reditelja Bilija Vajldera, a upravo je ona zauvek učvrstila status Merilin Monro kao najvećeg se*s simbola svog vremena. Ali je istovremeno uništila njen brak.

Nova knjiga otkriva šta se dešavalo iza kamera

Porodica čuvenog fotografa Sema Šoa, bliskog prijatelja Merilin Monro, objavila je knjigu „Draga Merilin: Neobjavljena pisma i fotografije“, koja donosi do sada nepoznate detalje o nastanku slavne scene.

Šoova unuka Melisa Stivens otkrila je da je ideja za čuvenu fotografiju zapravo nastala mnogo ranije, još tokom Drugog svetskog rata, kada je Sem Šo fotografisao žene na Koni Ajlendu kojima je vetar podizao suknje.

Kada je pročitao scenario za film „Sedam godina vernosti“, odmah je shvatio da bi isti efekat mogao postati savršena scena za Merilin Monro.

Hiljade ljudi okupilo se zbog Merilin Monro

Snimanje scene održano je 15. septembra 1954. godine na uglu Leksington avenije i 51. ulice u Njujorku.

Produkcija je angažovala dodatnu policiju jer se očekivala velika gužva, ali niko nije mogao da pretpostavi kakav će haos nastati. Hiljade ljudi, uglavnom muškaraca, okupile su se kako bi gledale slavnu glumicu dok joj vetar podiže haljinu pred kamerama.

Prema svedočenju fotografa, policija je bila potpuno nespremna i više fascinirana Merilin nego kontrolisanjem mase muškaraca koji su za njom gubili glavu.

Kontroverzna scena šokirala Holivud

Danas mnogima scena deluje bezazleno, ali pedesetih godina smatrala se veoma kontroverznom. Zbog strogih pravila i cenzure u Holivudu, filmska ekipa morala je pažljivo da snima kako scena ne bi bila zabranjena.

U konačnoj verziji filma prikazano je mnogo manje nego što je publika mogla da vidi tokom samog snimanja na ulicama Njujorka. Ipak, upravo je fotografija bele haljine koja leti u vazduhu postala jedna od najpoznatijih reklamnih slika svih vremena.

Džo DiMađo besno napustio snimanje

Najdramatičniji deo priče dogodio se iza kamera. Tokom snimanja, suprug Merilin Monro, čuveni bejzbol igrač Džo DiMađo, navodno je besno napustio set jer nije mogao da podnese pažnju koju je njegova supruga izazivala.

Samo tri nedelje kasnije Merilin Monro je saopštila novinarima da se razvodi.

Fotograf Sem Šo zapisao je da je glumica tokom snimanja bila odlično raspoložena, puna energije i smeha, uprkos problemima u privatnom životu.

Fotografija koja je zauvek promenila Holivud

Scena iz filma „Sedam godina vernosti“ postala je simbol zlatnog doba Holivuda i jedna od najprepoznatljivijih fotografija svih vremena.

Iako je Merilin Monro zahvaljujući toj ulozi postala večna filmska ikona, nova knjiga pokazuje da je uspeh imao i svoju tamnu stranu – raspad njenog braka i ogroman pritisak javnosti koji ju je pratio do kraja života.

