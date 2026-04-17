Kim Kardašijan je podelila niz fotografija iza kulisa sa festivala ,,Coachella", a jedna od njih je izgleda otkrila i Luisa Hamiltona.

Kardašijanka (45) je u svojoj objavi na Instagramu od četvrtka, 16. aprila nosila crni bodi sa dubokim dekolteom u kombinaciji sa crnim kožnim pantalonama i upadljivim nizom srebrnih krstova oko vrata. Na nekim fotografijama je prekrila lice maramom brenda ,,Harley Davidson" kako bi se zaštitila od pustinjskog vetra.

Hamiltonova ruka, sa njegovim prepoznatljivim tetovažama, se vidi oko Kiminih bokova dok sedi u njegovom krilu u golf kolicima.

Kardašijanka se na drugim fotografijama smeškala zajedno sa prijateljima dok su uživali u večeri i piću pre nego što su otišli na nastup Džastina Bibera, koji je prikazan u poslednjem delu objave. Par je primećen i među publikom na Biberovom nastupu, što je zabeleženo u video-snimku koji je objavljen na mreži Iks.

„Koačela aleluja“, jednostavno je napisala zvezda u opisu objave.

Veza

Ovo nije prvi put da je par viđen zajedno na društvenim mrežama. Hamilton (41) je 6. aprila objavio video snimak na Instagramu, na kojem se vidi kako se on i Kardašijanka voze velikom brzinom u njegovom Ferariju F40 na parkingu Daikoku u Tokiju, čime su i zvanično potvrdili svoju vezu na Instagramu.

„EVO NAS PONOVO. TOKIO DRIFT VOL. III“, napisao je Hamilton u opisu snimka, koji je pratila pesma „Victory Lap“ izvođača Skepte, Plakbojmaksa i Fred Agena.

Kardašijanka je na kraju videa bila na suvozačevom sedištu. Kada se kamera približila u automobilu nakon vožnje sa Hamiltonom rekla je: „To je ludo“.

Odmor

Izvor je 25. marta potvrdio za People da su Kardašijanka i Hamilton zajedno bili na odmoru u Tokiju, zajedno sa njeno troje mlađe dece, Sejntom (10), Čikago (9), i Samom (6), koje ima sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom. Bivši supružnici su takođe roditelji ćerke Nort (12).

Njena sestra, Kloi Kardašijan, i njena deca, Tru (7), i Tejtum (3), takođe su uživali u putovanju u Tokiju sa Hamiltonom.

Drugi izvor je rekao da je Hamilton „opušten momak sa odličnom energijom“ i da ga „porodica rijaliti zvezde voli“.

