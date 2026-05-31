Glumica Kristen Stjuart zauvek će ostati upamćena po ulozi Bele Svon u filmskom serijalu „Sumrak“. Upravo na snimanju ovog popularnog serijala rodila se i ljubav između nje i kolege Roberta Patinsona, koju su fanovi širom sveta pratili sa velikim oduševljenjem.

Od 2009. do 2012. godine važili su za jedan od najlepših i najomiljenijih holivudskih parova. Mnogi su bili uvereni da će njihova ljubavna priča dobiti i filmski kraj, ali sudbina je imala drugačije planove.

Mislili da je njihova ljubav večna

Kristen i Robert nisu bili samo partneri na filmskom platnu. Njihova veza ubrzo je postala jedna od najpraćenijih u svetu poznatih, a svaki njihov zajednički izlazak izazivao je ogromnu pažnju javnosti.

Fanovi „Sumraka“ sanjali su da će ljubav Bele i Edvarda opstati i u stvarnom životu, zbog čega je ono što se dogodilo kasnije izazvalo još veći šok.

Prevara sa kolegom sve razočarala

Preokret se dogodio kada su paparaci uslikali Kristen u prisnom odnosu sa rediteljem Rupertom Sandersom, odnosno u trenutku dok su se ljubili! Tada je Sanders bio oženjen, a od Kristen stariji gotovo dve decenije.

Fotografije kolega koji su varali svoje partnere izazvale su buru u medijima i među fanovima. Vest o njenoj prevari se proširila neverovatnom brzinom, a javnost je burno reagovala. Niko nije očekivao da će tako prokockati veliku ljubav sa Robertom.

Kristen i Robert su nakon toga pokušali da svojoj vezi pruže još jednu šansu, ali rana je bila prevelika i on nije mogao to da joj oprosti. Njihova ljubavna priča definitivno je završena 2013. godine.

„Bio je moja velika ljubav“

Tokom godina Kristen je više puta govorila o tome koliko joj je veza sa Robertom Patinsonom značila. Mnogi njeni obožavaoci veruju da je upravo on bio njena najveća i najvažnija ljubav. Nažalost, njeno ponašanje je pokazalo drugačije.

Zbog toga je njihov raskid ostao jedna od najkomentarisanijih tema u svetu poznatih, čak i mnogo godina kasnije. Njeni fanovi nikada to neće prežaliti, a mnogi je preziru što je prevarila čoveka koji je mnogo voleo.

Danas vodi potpuno drugačiji život

Nakon raskida sa Robertom Patinsonom, glumica je svoj privatni život nastavila daleko od očiju javnosti i holivudskih skandala kojima je nekada punila naslovne strane.

Bez obzira na to, priča o Kristen Stjuart i Robertu Patinsonu ostala je jedna od onih ljubavnih priča koje fanovi nikada neće zaboraviti, jer su verovali da će trajati zauvek.

