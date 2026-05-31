Pevačica Milica Todorović oduvek je isticala koliko je povezana sa svojim roditeljima, a posebno emotivan period za njenu porodicu bio je kada je zbog karijere napustila rodni grad.



Rani odlazak iz kuće

Nakon što je sa samo 13 godina osvojila prvo mesto u takmičenju "Zvezde Granda", njen život se u potpunosti promenio. Već godinu dana kasnije preselila se u Beograd kako bi se posvetila muzičkoj karijeri, a rastanak joj nije lako pao, naročito njenom ocu Milanu Todoroviću, koji je taj trenutak veoma teško podneo.

Sećam se da je moj tata plakao kad smo pravili oproštajnu zabavu u dvorištu. Pevala sam, slavili smo moju pobedu, a on je sedeo na klupi i tužno plakao govoreći: "Ide mi dete iz kuće". To mi je ostalo urezano zauvek — prisetila se Milica u emisiji "Zvezde Granda Specijal".


Zbog ranog odlaska od kuće i brojnih obaveza koje je karijera donela, danas se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa roditeljima, nastojeći da nadoknadi vreme koje nisu mogli da provedu zajedno tokom njenog odrastanja.

Milan Todorović

Često znaju da me pitaju zašto provodim toliko vremena sa majkom. To je moje pravo i želim da budem sa roditeljima. Tad kad je trebalo nisam bila — objasnila je tada pevačica.

Milica t otac
Podrška za ćerku



Podsetimo, Milica Todorović nedavno se našla u žiži javnosti nakon porođaja kada se u medijima spekulisalo o identitetu oca njenog deteta. Tom prilikom Miličnin otac Milan je imao samo jedno da izjavi: 

O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam.

Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku.

Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim — izjavio je Milan.

