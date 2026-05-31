Pevačica Milica Todorović oduvek je isticala koliko je povezana sa svojim roditeljima, a posebno emotivan period za njenu porodicu bio je kada je zbog karijere napustila rodni grad.





Rani odlazak iz kuće

Nakon što je sa samo 13 godina osvojila prvo mesto u takmičenju "Zvezde Granda", njen život se u potpunosti promenio. Već godinu dana kasnije preselila se u Beograd kako bi se posvetila muzičkoj karijeri, a rastanak joj nije lako pao, naročito njenom ocu Milanu Todoroviću, koji je taj trenutak veoma teško podneo.

—Sećam se da je moj tata plakao kad smo pravili oproštajnu zabavu u dvorištu. Pevala sam, slavili smo moju pobedu, a on je sedeo na klupi i tužno plakao govoreći: "Ide mi dete iz kuće". To mi je ostalo urezano zauvek — prisetila se Milica u emisiji "Zvezde Granda Specijal".



Zbog ranog odlaska od kuće i brojnih obaveza koje je karijera donela, danas se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa roditeljima, nastojeći da nadoknadi vreme koje nisu mogli da provedu zajedno tokom njenog odrastanja.





— Često znaju da me pitaju zašto provodim toliko vremena sa majkom. To je moje pravo i želim da budem sa roditeljima. Tad kad je trebalo nisam bila — objasnila je tada pevačica.







Podrška za ćerku





Podsetimo, Milica Todorović nedavno se našla u žiži javnosti nakon porođaja kada se u medijima spekulisalo o identitetu oca njenog deteta. Tom prilikom Miličnin otac Milan je imao samo jedno da izjavi:





— O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam.

Todorović je naveo da je tu da podrži ćerku.

—Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim — izjavio je Milan.

