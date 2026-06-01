Glumica Kristin Tejlor prvi put je otvoreno govorila o jednom od najtežih perioda u svom životu i odnosu sa suprugom Benom Stilerom. Posle pet godina razdvojenosti, brojnih izazova i preispitivanja, njih dvoje uspeli su da obnove brak i danas tvrde da je njihov odnos bolji nego ikada.

Rastanak koji joj je slomio srce

Kristin (54) je priznala da odluka o razdvajanju 2017. godine nije bila nimalo laka. Kako kaže, tada su se udaljili i više nisu bili bliski kao ranije. „Bilo je veoma teško. Osećala sam se slomljeno i razočarano. Nisam zamišljala da će se naš život odvijati na taj način“, iskreno je ispričala glumica u podkastu "McBride Rewind".

Iako su odlučili da se razvedu, ljubav i poštovanje među njima nikada nisu potpuno nestali.

I posle rastanka ostali su porodica

Ben Stiler i Kristin Tejlor venčali su se 2000. godine i tokom braka dobili dvoje dece, ćerku Elu i sina Kvindlina. Važili su za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu, a zajedno su glumili u filmovima poput „Zulendera“, „Između dve vatre“ i „Tropske oluje“.

Kada su objavili da se rastaju posle 17 godina braka, mnogi fanovi bili su šokirani. Međutim, i tokom razdvojenosti nastavili su da budu prisutni jedno u životu drugog.

„Sve vreme smo ostali u kontaktu. Zajedno smo odgajali decu i provodili vreme kao porodica“, rekla je Kristin.

Neočekivani preokret dogodio se tokom pandemije koronavirusa. Kao i mnoge porodice širom sveta, Ben i Kristin našli su se pod istim krovom tokom izolacije. Upravo tada dobili su nešto što im je godinama nedostajalo – vreme.

Odluka koja im je spasila brak

Umesto da ignorišu probleme koji su ih razdvojili, odlučili su da se suoče sa njima. Počeli su zajedno da odlaze na bračne terapije i da otvoreno razgovaraju o svemu što ih je godinama mučilo. „Ponovo smo pronašli put jedno do drugog“, priznala je glumica. Taj proces nije bio lak ni brz, ali im je pomogao da izgrade čvršći odnos nego što su ikada imali.

Glumac je ranije govorio o tom periodu svog života i otkrio da se osećao izgubljeno i udaljeno od porodice. „Karijera je bila uspešna, ali privatni život nije bio na dobrom mestu. Osećao sam se neuravnoteženo, nesrećno i pomalo izgubljeno“, rekao je Stiler.

Kažu da im je brak jači nego ikad

Kristin smatra da ljudi često izbegavaju da pričaju o razdvojenosti jer je doživljavaju kao neuspeh. Ipak, njihova priča pokazuje da kriza ne mora da znači kraj ljubavi. „Dugogodišnji brak zahteva mnogo rada i truda. Važno je da ljudi znaju da je to sasvim normalno“, poručila je glumica.

Danas Ben Stiler i Kristin Tejlor kažu da su iz svega izašli snažniji, zreliji i povezaniji nego ranije. Za njih se ispostavilo da je drugo poglavlje njihove ljubavne priče možda i najlepše.

