Toplota utiče i na mentalno zdravlje. Prema podacima Evropske opservatorije za klimu i zdravlje, visoke temperature mogu pogoršati probleme u ponašanju i povećati rizik od suicida, posebno kod muškaraca. Takođe raste broj psihijatrijskih pregleda i hitnih prijema povezanih sa mentalnim zdravljem tokom toplotnih talasa.

Jedan od razloga za ovakve promene jeste to što ekstremna vrućina utiče na rad mozga. Kada je telo pod stresom zbog toplote, naše kognitivne sposobnosti slabe. Nedavno istraživanje koje su sproveli ,,Inserm", ,,CNRS" i Univerzitet ,,Grenoble Alpes" pokazalo je da izloženost visokim temperaturama tokom trudnoće i prvih nedelja života može usporiti razvoj jezika kod dece do druge godine.

Naučnici ističu da toplota kratkoročno smanjuje koncentraciju i umanjuje mentalne performanse. Slični rezultati primećeni su i tokom istraživanja sprovedenog 2016. godine u studentskim domovima u Bostonu. Studenti koji su spavali u sobama bez klima-uređaja imali su lošije rezultate na testovima od onih koji su boravili u klimatizovanim prostorijama. Kada toplota oslabi našu sposobnost razmišljanja i koncentracije, teže kontrolišemo emocije i impulse. Zbog toga postajemo razdražljiviji, frustriraniji i skloniji burnim reakcijama. Hormoni

Neki stručnjaci smatraju da važnu ulogu igraju i hormoni. Veruje se da visoke temperature smanjuju nivo serotonina i dopamina - neurotransmitera koji regulišu raspoloženje i ponašanje. Oni se najviše proizvode tokom sna, a upravo kvalitet sna često opada tokom toplotnih talasa. Posledica mogu biti anksioznost, nervoza i simptomi depresije.