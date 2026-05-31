Blizanci

Njihova dvostruka priroda omogućava im da bez napora prelaze sa teme na temu i da kroz dinamične diskusije i praktično istraživanje lako shvate čak i najkomplikovanije ideje. Zbog svoje beskrajne radoznalosti, ovi vazdušni znakovi briljiraju u brzorastućim oblastima poput tehnologije ili jezika.

Vodolija

Vodolija je još jedan vazdušni znak, a njom vlada Uran - planeta koja simbolizuje inovacije, progresivno razmišljanje i apstraktno zaključivanje. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po tome što uče neverovatno brzo. Oni povezuju naizgled nespojive stvari i uče kroz posmatranje i eksperimentisanje, a ne napamet.

Strelac

Strelac je vatreni znak pod uticajem Jupitera, planete napretka, pa zato uči kroz avanture. Oni upijaju znanje brže od drugih, i to kroz putovanja, debate i primenu naučenog u stvarnom svetu. Svoja životna iskustva sa velikim optimizmom pretvaraju u mudrost, zbog čega su prirodno talentovani za visoko obrazovanje.

Devica