Da li se ikada zapitate zašto neki ljudi usvoje informacije i nauče nove stvari za samo nekoliko minuta, dok drugi provode sate analizirajući isti materijal? Činjenica je da sposobnost brzog učenja zavisi od kognitivnih veština i pamćenja. Međutim, astrologija takođe ima svoje mišljenje po tom pitanju.
Određeni horoskopski znakovi u Zodijaku imaju poseban status takozvanih ,,fast learners", odnosno onih koji sa neverovatnom lakoćom upijaju nove informacije i činjenice i procesuiraju ih za samo nekoliko minuta. Razlog za to leži u njihovoj urođenoj radoznalosti, prilagodljivosti i mentalnoj oštrini.
Blizanci
Ovim znakom vlada Merkur, planeta komunikacije i intelekta.
Njihova dvostruka priroda omogućava im da bez napora prelaze sa teme na temu i da kroz dinamične diskusije i praktično istraživanje lako shvate čak i najkomplikovanije ideje. Zbog svoje beskrajne radoznalosti, ovi vazdušni znakovi briljiraju u brzorastućim oblastima poput tehnologije ili jezika.
Vodolija
Vodolija je još jedan vazdušni znak, a njom vlada Uran - planeta koja simbolizuje inovacije, progresivno razmišljanje i apstraktno zaključivanje. Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po tome što uče neverovatno brzo. Oni povezuju naizgled nespojive stvari i uče kroz posmatranje i eksperimentisanje, a ne napamet.
Strelac
Strelac je vatreni znak pod uticajem Jupitera, planete napretka, pa zato uči kroz avanture.
Oni upijaju znanje brže od drugih, i to kroz putovanja, debate i primenu naučenog u stvarnom svetu. Svoja životna iskustva sa velikim optimizmom pretvaraju u mudrost, zbog čega su prirodno talentovani za visoko obrazovanje.
Devica
Devica je zemljani znak kojim takođe vlada Merkur, a detalje savladava sa analitičkom preciznošću i sistematičnim pristupom. Ljudi rođeni u ovom znaku uče brzo jer sve informacije organizuju u jasne sisteme. Zato briljiraju u istraživačkom radu, analizama ili praktičnim veštinama gde ih njihova težnja ka savršenstvu vodi pravo do maksimalne efikasnosti, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)