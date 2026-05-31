Nakon maja, stvari konačno dolaze na svoje mesto za tri horoskopska znaka. Iako je život u poslednje vreme bio izazovan, tranzit Sunca u trigonu sa Plutonom donosi olakšanje i novu energiju koja pomaže da se sve kockice slože.
Pred nama su dani koji donose preko potreban mir, svest o sopstvenoj snazi i uverenje da će, bez ikakve sumnje, sve biti u redu.
Rak
U narednom periodu ćete uvideti da ste zapravo u odličnoj formi, uprkos svemu što ste prošli. Zbog toga ćete konačno odahnuti. Iako vam je možda teško da poverujete da je sve u redu, prepustite se tom osećaju. Zašto biste brinuli ako ne morate? Kada Sunce krajem meseca formira trigon sa Plutonom, videćete promene koje dolaze.
Štaviše, prepoznaćete u sebi snagu da se suočite sa tim promenama i izvučete najbolje iz njih. Ako vam je sigurnost na prvom mestu, nemate čega da se plašite, sve će u periodu nakon maja definitivno biti u redu.
Devica
Fokusiranost na prave stvari obeležiće dane pred vama. Na sreću, bićete koncentrisani na ono što vam donosi radost i mir, a ne na stresore koji vam inače okupiraju misli. Drame uvek ima oko nas, ali u ovom periodu nećete obraćati pažnju na nju.
Ovo je velika promena za vas. Pod uticajem trigona Sunca i Plutona, shvatićete da vaše raspoloženje najviše zavisi od toga da li umete da pustite stvari koje vas izluđuju. Zaista nema razloga da trošite vreme i energiju na njih. Sada razumete da ste vi oni koji upravljaju svojim životom, biraju njegov pravac i odlučuju da li će dopustiti negativnim mislima da prevladaju.
Jarac
Ovo je veoma zanimljiv period za vas. Tokom ovih dana, kada Sunce napravi trigon sa Plutonom, jasno ćete videti da ste uspešno prebrodili oluju. Nije bilo lako, ali ste izdržali, i sada ste konačno na sigurnom. Sve kockice polako dolaze na svoje mesto nakon maja 2026.
Znate da će sve biti u redu i da ovaj mir možete zadržati ako samo nastavite putem pozitivnog razmišljanja. Pred vama je predivan period, a najbolji deo je što su ovi dani samo prvi u nizu mnogih lepih trenutaka koji tek dolaze, objašnjava Elle.
