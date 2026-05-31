Dugovečnost je nova opsesija društva, ali ne toliko zato što želimo da živimo duže, već zato što želimo da živimo bolje i da te dodatne godine života koje smo dobili takođe budu kvalitetne.

Na primer, prema najnovijim podacima, žene u Madridu, iako imaju veću očekivanu životnu dob – madridska zajednica prednjači u očekivanoj životnoj dobi na evropskom nivou – u proseku 24 godine provedu bolesne, kako tvrdi holistička nutricionistkinja i istraživačica stručnjakinja za starenje, Beatris Larea.

Kako kaže Larea, svaka odluka koju donosimo u svakodnevnom životu utiče na našu biološku starost koju možemo promeniti dobrim navikama i koja je povezana sa dobrim stanjem naših ćelija. Zato je dobra odluka usred jeseni iskoristiti određeno sezonsko voće sa ogromnim prednostima u pogledu dugovečnosti koje ne možemo konzumirati u drugim delovima godine. Šta više, dodaje Larea, jedan od ključeva zdravog starenja je upravo konzumiranje prirodne i sezonske hrane.

„Ako je to hrana koju bi prepoznala tvoja baka ili bakina majka, jedi je. Ako nije, samo povremeno“, kaže za Vogue. Jedan od tih namirnica je nar, kojem stručnjaci za dugovečnost posvećuju opširne odlomke kada govore o namirnicama koje treba uključiti u našu ishranu. Larea, na primer, kaže da kad bi morala da izabere samo tri namirnice sa liste svih onih koje se preporučuju za poboljšanje biološke starosti, odabrala bi ovo voće (druge dve su kakao i kapar).

Antioksidans je i dobar za kožu

Sa druge strane, dr. Visente Mera, stručnjak za starenje u klinici ,,Sha Clinic", u svojoj knjizi „Mlad u bilo kojem uzrastu“, naziva ga superhranom i kaže da je dobar za kožu zbog svojih antioksidativnih svojstava. Zapravo, bogat je vitaminom C što pomaže u stvaranju željenog kolagena. Zapravo, Larea,potvrđuje da kada je telo izloženo vitaminu C, stimuliše se proizvodnja kolagena do 8 puta više. Osim toga, napominje Mera, nar pomaže u borbi protiv zadržavanja tečnosti.

Čuva mozak i nervni sistem

I Larea i Mera ističu sposobnost šipka da čuva mozak i štiti ga od mogućih oštećenja. Njegov visok sadržaj vitamina B5 takođe ga čini dobrim za nervni sistem. Ima i snažan prtivupalni efekat i sprečava oksidaciju LDL holesterola, poznatijeg kao „loš holesterol“. Uzimajući u obzir da je dugotrajni stres jedan od najvećih agresora biološke starosti – „Ljudsko telo nije dizajnirano da živi kao da ga lav juri 20 godina“, kaže Larrea – čini se kao da je dobra opcija uključiti ovo sezonsko voće koje je takođe dobro za nervni sistem.

Nar se može uključiti u ishranu na mnogo načina:

– U smutiju za doručak sa kakaom. To je jedna od preporuka Laree, koja u svojoj knjizi „Ugasi svoje upaljeno telo“ savetuje produženje probavnog posta od 13-14 sati sa smutijima ujutro.

– U salati: može biti sa keljom, avokadom, pistaćima i tahinijem.

– Može se dodati u jogurt sa žitaricama za kompletan doručak.

– Na tostu sa avokadom i feta sirom.

– Kao prilog pečenom povrću poput šargarepe sa pistaćima i umakom od jogurta.

