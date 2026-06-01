Pevač Igor Kostić, poznatiji kao Igor X, nekada je bio prisutan na javnoj muzičkoj sceni gde se predstavio sa nekoliko pesama, a dodatnu pažnju privukao je i brakom sa koleginicom Minom Kostić.

Iako se već duže vreme ne pojavljuje aktivno u medijima i na estradi, i dalje je prisutan na društvenim mrežama, gde povremeno deli kako provodi svoje svakodnevne aktivnosti.

I dalje privlači pažnju i svojim izgledom, jer i dalje ima zavidnu formu i fizičku kondiciju po kojoj je bio prepoznatljiv i tokom karijere.

Rijaliti nije bio dobra ideja

Igor je bio i učesnik u rijalitiju, a tada je hteo dodatno da se proslavi kao pevač.

– Tada su rijaliti programi bili drugačiji, prvi put kada sam ušao ispao sam posle pet dana bukvalno sam ispao žrtveno jagnje i ništa tad nisam napravio. Posle par godina uđem u drugi rijaliti, izbacio sam pesmu "Dok izbrojiš do 2" koja je bila skup projekat. Ja sam ušao u rijaliti jer se tad pevalo tamo, meni kao radnom pevaču donelo mi je posla, ali nisam otišao u nebesa – ispričao je Igor čiji trud nije bio dovoljno zapažen.

– Imao sam posle prelepu baladu posle, spot na Maldivima, to niko nije video i tu sam polako shvatio da treba nešto da promenim – iskren je Igor Kostić.

On ističe da ga je oduvek zanimala muzika iz drugog ugla, a ne samo pevanja, što je kasnije i ostavio.

– Moji počeci sa audio produkcijom su počeli odavno i u startu sam znao da ne želim da pevam do penzije. Kada sam renovirao stan, napravio sam studio i posvetio se ozbiljnije svemu tome. Sada imam uveliko sve organizovano – ispričao je u "Pojačaj bas podkastu".

Podsetimo, pevač je prošle godine otkrio da radi kao snimatelj u salonu za masaže, gde snima žene dok se masiraju, piše Blic.