Pevačica Dua Lipa (30) i glumac Kalum Tarner (36) venčali su se u nedelju, 31. maja, na intimnoj ceremoniji u Londonu, u Old Marylebone Town Hall-u.

Par je bio okružen samo najužim krugom porodice i prijatelja, a fotografije koje su objavili Daily Mail i The Sun prikazuju ih u opuštenoj, ali elegantnoj atmosferi. Dua Lipa je nosila Schiaparelli couture "suit dress" kreaciju dizajnera Danijela Rozberija, uz bele rukavice, Kristijan Labuten cipele i veliki beli šešir Stephena Jonesa. Kalum je odabrao tamnoplavo odelo sa kravatom.

Predstavnici za medije poznatog para nisu odmah komentarisali venčanje.





Dua Lipa je ranije potvrdila veridbu u intervjuu za British Vogue u junu 2025. godine, kada je rekla da planira brak nakon završetka svetske turneje. Par je u javnosti prvi put povezan početkom 2024. godine, a vezu su zvanično potvrdili na Instagramu u julu iste godine.

Pevačica je tada govorila da joj je ideja braka donela novu perspektivu i da brak vidi kao odluku o zajedničkom životu i prijateljstvu.

Takođe je otkrila da jednog dana želi porodicu, ali da ne želi da žuri, već da će se sve desiti kada bude pravo vreme.



