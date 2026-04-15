Beteni Frankel je spremna da predstavi svoju najnoviju vezu.

Bivša učesnica rijalitija „Real Housewives of New York“ se nedavno prvi put javno pojavila u javnosti sa finansijerom Šejnom L. Kembelom.

Izvor je u izveštaju koji je Page Six objavio 13. aprila tvrdio da je Beteni Frankel (55), „srećnija nego ikada i da se u potpunosti nalazi u svojoj fazi svesnog izlaska na sastanke“.

Zajedno su prisustvovali događaju ,,Global Champions Arabians Tour 2026" koji se u petak održao u Majamiju.

Frankelova je nosila usku roze haljinu sa asimetričnim rubom, a stajling je upotpunila minđušama sa dragim kamenjem, ružičasto-zlatnim satom i metalik sandalama sa otvorenim prstima. Odevnu kombinaciju zaokružila je tašnom brenda ,,Valentino".

Beteni Frankel je bila u braku dva puta: sa Piterom Susmanom od 1996. do 1997. godine, a kasnije je 2010. godine stupila u brak sa Džejsonom Hopijem. Par je dobio ćerku Brin, koja sada ima 15 godina, pre nego što su se razveli 2021. godine.

Nezgoda

Prošle nedelje, rijaliti zvezda je prisustvovala dodeli nagrada ,,Fashion Trust U.S. Awards 2026" u Los Anđelesu u haljini brenda ,,Valentino" sa dubokim dekolteom koju je morala da prepravi u poslednjem trenutku.

Ona je dokumentovala nezgodu pre izlaska na crveni tepih u Instagram videu. „Ja sam sada dizajnerka #nemaNaČemu“, napisala je u opisu.

U snimku, Frankelova je delovala vidno uznemireno nakon što su se halter-trake na njenoj Valentino haljini „pocepale“.

„Ispala mi je si**a“, našalila se.

„Imam plan“, rekla je Frankelova, odmah prelazeći na akciju. Frankelova je uspela da popravi haljinu koristeći dodatne trake tkanine koje su već bile deo nje, vezujući ih oko vrata i prebacujući preko ramena poput plašta.

„Ja sam dizajnerka!“, uzviknula je Frankelova. „Ovo je bilo ludo. Izvini, Valentino.“

Njen lepršavi stajling je imao motivom perja u nijansama zelene, ljubičaste, plave i bež boje. Dodala je zlatni lančani kaiš iz iste modne kuće, kao i ružičasto-zlatne štikle — oba komada su imala prepoznatljivo „V“ Valentino logo ukrašen kristalima.

Bonus video: