Trenutni trendovi u sferi lepote kada je reč o kosi ne poznaju sredinu: dok je kratki bob već dugo favorit, za proleće i leto 2026. godine na scenu se vraća ekstremna dužina.
Ovaj stil postao je dominantan na crvenim tepisima i nedeljama mode, a popularnost duguje želji za promenom nakon zimske sezone i potrebi za glamuroznijim, svestranijim izgledom koji omogućava više opcija za stilizovanje.
Da bi duga kosa izgledala moderno, ključ je u pravilnom šišanju.
Umesto ravnih rezova, stručnjaci preporučuju slojevito šišanje i stepenove koji uokviruju lice, inspirisane šikom devedesetih. Ovakav pristup sprečava da kosa izgleda teško i beživotno, dajući joj potrebnu teksturu i volumen.
Hidratacija
Održavanje zdravlja dlake je prioritet jer duga kosa zahteva mnogo više pažnje i hidratacije.
Budući da prirodna ulja sa temena teško stižu do samih vrhova, neophodno je koristiti hidratantne šampone i regeneratore, dok proizvode na bazi proteina treba svesti na minimum.
Redovna upotreba hranljivih maski barem dva puta mesečno i obavezna zaštita od toplote pri svakom stilizovanju ključni su za zadržavanje sjaja i sprečavanje pucanja krajeva.
Kada je reč o oblikovanju, najpopularniji su voluminozni, fenirani izgledi koji se postižu velikim okruglim četkama ili širokim figarom za opuštene talase. Duga kosa je svestrana i pristaje gotovo svakom obliku lica. Dok visokim osobama ekstremna dužina stoji prirodno, sitnijim figurama se preporučuje slojevitost kako ih kosa ne bi vizuelno opteretila, već istakla njihovu fizionomiju, prenosi Elle.
