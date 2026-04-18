Olivia Man nije protiv ideje da glumi zajedno sa Džonom Mulejnijem u seriji ,,Your Friends & Neighbors".

Manova je 11. aprila tokom prisustva događaju ,,PaleyFest LA" za seriju u teatru ,,Dolby Theatre" u Los Anđelesu govorila ekskluzivno za People o tome da se njen suprug (43), pojavi u seriji.

„Morate da pitate Džonatana Tropera“, rekla je, misleći na kreatora serije ,,Your Friends & Neighbors". „On je taj koji bira glumce i sastavlja celu postavu.“

„Ali zapravo nikada nisam razmišljala o tome“, nastavila je glumica. „Džon je toliko zauzet ovom turnejom na kojoj je trenutno, a radio je i nešto u seriji 'The Bear'.“

„Takođe je u novom filmu Dеjvida O. Rasela, 'Madden', koji izlazi za Dan zahvalnosti, tako da je veoma zauzet i ima mnogo obaveza“, dodala je Manova.

Manova u seriji ,,Your Friends & Neighbors" tumači lik Samante „Sem“ Levit, koja je u ljubavnoj vezi sa Endruom „Kupom“ Kuperom, kog igra Džon Ham.

Glumica i Mulejni su se venčali 2024. godine. Zajedno imaju dvoje dece: sina Malkolma Hija i ćerku Mei Džun.

Manova je rekla da je „uzbuđena“ zbog trenutnih profesionalnih projekata svog supruga, a on je posebno oduševljen što glumi u filmu ,,Madden" koji predstavlja biografsku sportsku dramu o preminulom fudbalskom treneru Džonu Madenu, kojeg tumači Nikolas Kejdž.

„To je bilo zaista zabavno iskustvo za njega“, rekla je. „Kada mi je pričao, rekao je: ‘Idem da radim na ovom filmu Davida O. Rasela i u njemu igraju Nik Kejdž i Kristijan Bejl.’ Ja sam samo pomislila: ‘To je zaista legendarno.’ Toliko sam srećna zbog njega.“

Druga sezona

Kada je reč o drugoj sezoni serije ,,Your Friends & Neighbors", koja je premijerno prikazana 3. aprila, Manova je rekla: „Obožavam scenario.“

„Prva sezona — kada sam čitala scenario — sve je bilo toliko isprepleteno. Sve se nekako ponovo spajalo, i baš sam uživala u toj misteriji, i bila sam veoma zaintrigirana da igram lik koji u isto vreme ima toliko suprotstavljenih osećanja“, dodala je ona.

Bonus video: