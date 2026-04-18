Ovan

Ovo je divan dan da se posvetite sebi i svojim prijateljima. Pokušajte da se ne opterećujete poslom. Osoba u znaku Ovna vam daje ,,vetar u leđa".

Bik

Posvetite se sebi i svojim obavezama jer je ovo idealan period da završite sve što vam je ostalo od pre. Važan telefonski razgovor sa osobom u znaku Ribe. Zdravlje je odlično.

Blizanci

Vaša energija je veoma slaba, posvetite se sebi i svojim potrebama. Budite danas najbitniji sebi i prestanite da udovoljavate partneru previše. Problemi sa kičmom.

Rak

Porodica vam je veliki teret i najbolje je da iskažete svoje mišljenje javno. Poslovna strana vas preopterećuje posebno odnos sa osobom u znaku Jarca. Napravite listu prioriteta.

Lav

Danas se osećate veoma dobro raspoloženi i to pokreće vašu energiju. Uradićete mnogo toga što niste planirali. Partner vam je velika podrška. Glavobolja tokom večeri.

Devica

Snažne emocije vas pokreću tokom dana i bićete usmereni na druge. Nemojte biti previše rezervisani za svoje potrebe. Do kraja dana povoljne vesti iz inostranstva.

Vaga

Tokom dana moguć je poziv od osobe u znaku Ovna. To je veoma važan razgovor u vezi posla i poslovne saradnje. Velika podrška stiže od partnera.

Škorpija

Vaša energija je veoma nestabilna i danas je najbolji savet da budete u kućnom izdanju. Bitno je da se naspavate i dobro odmorite mentalno i fizički.

Strelac

Ovo je idealan period da se vidite sa društvom i da uživate u energiji dragih ljudi. Partnerski odnos je veoma nestabilan i ostavite to da rešavate narednih dana.

Jarac

Do kraja dana povoljne vesti iz kruga porodice. Bićete okupirani novim informacijama u vezi posla. Moguć je poziv od osobe u znaku Ribe. Zdravlje je odlično.

Vodolija

Danas bi bilo dobro da se fizički posvetite sebi. Ako možete, dobro bi bilo otići u neki spa centar ili bazen. Nemojte previše emotivno da se opterećujete drugima.

Ribe

Tvrdoglavost nije vaša osobina, ali danas će biti veoma izražena kod vas u vezi posla. Ljubavna situacija je povoljna i partner vas podržava.

