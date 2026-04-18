Ako se zapitate koji se trend šminkanja već neko vreme vešto provlači kroz revije, odgovor ćete pronaći u senki koja je (predugo) ostala zarobljena u osamdesetima. Vibrantnost plave senke nemoguće je ne primetiti.

Taj trik koji mami poglede mogli smo da vidimo na brojnim revijama brendova poput ,,Anne Sui" i ,,Marc Jacobs", ali i u nešto prigušenijoj, tamnoplavoj nijansi kakvu su nosili modeli na ,,Hermès" revijama.

Sudeći po pistama, plava senka se vratila na velika vrata, ali ne kao retro relikt, već kao ultimativni simbol modernog izgleda.

Od nežnih pastelnih tonova koji podsećaju na oblake, do dubokog kobalta koji priziva dubine Mediterana, plava je boja prolećne sezone. No, kako ukrotiti ovaj „nepoželjni“ trend i pretvoriti ga u svoj najjači adut? Tajna je u teksturi, preciznosti i, najvažnije, harmoniji tonova s vašom prirodnom bojom očiju, ističe Vogue.

1. Kako nositi plavu senku na smeđe oči?

Kad je reč o povratku plavih pigmenata, vlasnice smeđih očiju su u apsolutnoj prednosti. Smeđa boja očiju zapravo je mešavina toplih tonova, a plava se nalazi na njenoj suprotnoj strani u krugu boja. Baš zato je spoj smeđe i plave tako dramatičan i primamljiv. Plava ne samo da ističe smeđu, nego je čini bistrijom.

Tamnoplava, kobalt ili safir. Savet: Umesto da prekrijete ceo kapak, isprobajte olovku za oči. Duboka plava će izvući tople, ćilibarne tonove iz vaših šarenica i dati im dubinu koju crni pigmenti jednostavno ne mogu.

2. Kako nositi plavu senku na zelene oči?

Zelene oči i plava senka mogu da zvuče riskantno, ali ključ dobrog looka je u pronalaženju nijansi koje u sebi imaju tople podtonove. Zelene oči u sebi nose žute i zlatne pigmente, stoga su nijanse plave koje naginju ka zelenoj (poput tirkizne) vaš najbolji saveznik.

Tirkizna, petrolej ili zagasita plavo-zelena. Savet: Birajte kremaste senke s metalik odsjajem. Nanesite malu količinu na sredinu kapka i dobro izblendajte prema van.

3. Kako nositi plavu senku na plave oči?

Suprotno starom pravilu da plave oči ne podnose plavu senku, predlažem da se, u ovom slučaju, držite pravila: više je više. Trikom „ton na ton“ postižete sofisticiran, eklektičan look. Važo je igrati se s tonovima. Cilj nije da sakrijete boju očiju, već je uokviriti u slične nijanse.

Pastelno plava, ,,baby blue" ili ledeno siva s plavim podtonom. Savet: Ciljajte na mat teksture. Nežna, puderasta plava preko celog kapka uz minimalistički ostatak make-upa (samo maskara, blago rumenilo i balzam za usne) stvoriće look koji izgleda sveže i moderno, a ne nakićeno.

