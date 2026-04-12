Slavni holivudski glumac Kristijan Bejl, poznat po ulozi Betmena, već više od dve decenije uživa u skladnom braku sa Sandrom Blažić, manekenkom srpskog porekla. Zbog supruge Srpkinje, Bejl poštuje pravoslavne običaje, slavi pravoslavni Uskrs i Božić i svoju decu uči srpskom jeziku.

Slavi dva Uskrsa zbog supruge Srpkinje

Kristijan Bejl je u jednom intervjuu otkrio da u njegovom domu vlada posebna praznična tradicija, objašnjavajući da poštuje pravoslavni kalendar zbog Sandre i njene porodice.

Sandra Sibi Blažić je bivša manekenka srpskih korena, rođena u Čikagu 1970. godine. Njeni roditelji su šezdesetih godina emigrirali iz Beograda u SAD. Diplomirala je menadžment i dugo radila u filmskoj industriji.

Ljubav jača od porodičnih nesuglasica

Strani mediji su godinama pisali da su se Bejlova majka i sestra protivile toj vezi, ali glumac nije odustao. Naprotiv, zbog Sandre je presekao mnoge odnose, verujući da je ona njegova prava porodica.

Zbog teškog porodičnog iskustva i razvoda roditelja, Bejl je ranije tvrdio da brak nije za njega. „Svi u mojoj porodici su razvedeni“, govorio je. Ipak, susret sa Sandrom promenio je sve, pa i njegovo razmišljanje o ljubavi, braku i porodici.

Deca uče srpski i slave pravoslavne praznike

Par se upoznao krajem devedesetih na jednoj holivudskoj žurci, a venčali su se 2000. godine u Las Vegasu. Imaju dvoje dece – ćerku Emelin i sina Džozefa. Kristijan Bejl je veoma vezan za porodicu svoje supruge. Njihova deca uče srpski jezik, a porodica zajedno proslavlja pravoslavni Božić i Uskrs, čuvajući tradiciju Sandrinog porekla.

Video: