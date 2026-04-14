Njujorški juvelir Gabby Elan Jewelry objavio je da je napravio raskošan dizajn grillz nakita sa belim dijamantima i roze safirima za pevača Džastina Bibera. Set sadrži četiri kruškolika dijamanta na gornjem delu i niz belih kruškolikih dijamanata i ružičastih kruškolikih safira na donjem redu.

— Fancy Intense Orangey Yellow kruškoliki oblici i prirodni, neobrađeni roze safiri u kruškolikom obliku sa belim dijamantskim kruškolikim oblicima za Džastina Bibera — napisao je Gabby Elan Jewelry u opisu objave.

Juvelir je i ranije pravio grillz za dobitnika Gremija. U novembru 2025. kreirali su prilagođeni set sa neobrađenim "nebula" safirima i belim dijamantima, sa besprekornim dijamantom lozenge brušenja, prema Complex-u.

Setovi su rađeni i za zvezde poput ASAP Rokija, Rijane, Džej Balvina...

Fanovi su oduševljeni Džastinovim novim roze-belim setom.

— Moram da ga vidim kako ih nosi — napisao je jedan korisnik u komentaru.

— Najbolji set koji sam video u poslednje vreme — rekao je drugi.

Treći je jednostavno napisao:

— Remek-delo.





Nastup Kaočali

Kanadska superzvezda, bio je glavni izvođač na Koačeli tokom vikenda. Ogromna publika okupila se dok je Džastin nastupao druge večeri festivala u Indiju, Kalifornija. Delovao je opušteno dok je izlazio na scenu u dukserici, šortsu i naočarima za sunce.

— Recite mi koju pesmu želite da čujete večeras — rekao je Biber, obraćajući se publici i gledaocima prenosa uživo.

Počeo je sa nekoliko pesama sa svoja dva najnovija izdanja, SWAG i SWAG II, izvodeći ih po prvi put pred živom publikom.

Tokom nastupa koristio je laptop da prikaže svoje najgledanije video snimke, uključujući stare Jutjub klipove u kojima peva obrade, kao i viralnu svađu "standing on business" sa paparacom iz juna prošle godine.

Pevač je uključio i hitove sa početka karijere, poput "Baby" i "Beauty and a beat".

Takođe je iznenadio posetioce Koačele gostovanjima Wizkida, Tems, The Kid LAROI-ja, Dijon-a i Mk.gee-a.

Justinova supruga, Hailey Bieber, 29, bila je u publici i podržavala ga.

Tokom izvođenja pesme "Everything hallelujah", pevač je spomenuo Hejli i njihovog sina Džeka Bluza, starog 19 meseci.

Snimak koji je postao viralan na X-u prikazuje Hejli kako mu maše kao odgovor na taj dirljiv trenutak.



