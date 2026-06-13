Meri-Kejt i Ešli Olsen ove godine imaju dodatni razlog za slavlje. Samo nekoliko dana pre nego što poznate bliznakinje 13. juna proslave svoj 40. rođendan, pojavile su se uzbudljive porodične vesti da njihova mlađa sestra, Elizabet Olsen, očekuje svoje prvo dete sa suprugom Robijem Arnetom.

Zvezda Marvelovih filmova, Elizabet (37), je viđena kako tokom ručka u restoranu ,,All Time" u Los Anđelesu nežno pridržava svoj sve izraženiji trudnički stomak.

Za Meri-Kejt i Ešli, ova srećna vest predstavlja još jedno posebno poglavlje za čuvenu i veoma povezanu porodicu Olsen.

Radostan porodični trenutak

Elizabet je uglavnom držala svoju vezu sa muzičarem Robijem Arnetom podalje od očiju javnosti otkako su počeli da se zabavljaju 2017. godine.

Par se, prema navodima, upoznao preko zajedničkih prijatelja tokom odmora u Meksiku, a prvi put se zajedno pojavio u javnosti kasnije te godine. Zajedno su se uselili 2018. godine, što je podstaklo glasine o veridbi, pre nego što su se tiho venčali uoči pandemije koronavirusa.

„Pobegli smo i venčali se, a onda smo kasnije napravili svadbu“, otkrila je Elizabet tokom gostovanja u emisiji „The Jess Cagle Show“ 2022. godine. „To je bilo pre kovida.“

Sada se glumica priprema za novu životnu ulogu — majčinstvo. Vest o trudnoći stiže nakon što je Elizabet ranije otvoreno govorila o usklađivanju želje za porodicom sa uspešnom holivudskom karijerom.

Tokom intervjua za ,,SiriusXM" 2021. godine, iskreno je razmišljala o izazovima planiranja roditeljstva uz brojne poslovne obaveze.

„U kom trenutku da zatrudnim? U kom trenutku da dobijem prvo dete?“, rekla je tada. „Da li za pet godina? Jer onda imam samo određeni vremenski okvir za to.“

Odrastanje

Iako je Elizabet izgradila uspešnu karijeru i postala zvezda zahvaljujući velikim ulogama, uključujući Vandu Maksimof u Marvelovom filmskom univerzumu, često je govorila o tome kako je bilo odrastati uz svoje svetski poznate sestre.

Meri-Kejt i Ešli postale su poznate širom sveta još kao devojčice, tumačeći Mišel Tener u seriji „Puna kuća“, pre nego što su izgradile izuzetno uspešno poslovno carstvo u industriji zabave, a kasnije i luksuzni modni brend „The Row“.

Uprkos njihovoj ogromnoj slavi, Elizabet kaže da je porodica oduvek bila na prvom mestu. Ranije ove godine, se prisetila detinjstva provedenog uz starije sestre.

„Tokom celog mog života morale su da gledaju sve moje predstave i dolaze na moje plesne nastupe“, rekla je za The Times.

Na pitanje da li su joj sestre tokom godina davale savete u vezi sa karijerom, Elizabet je umanjila značaj te ideje.

„Ne. Mi smo jednostavno porodica koja pruža podršku“, rekla je. „Posle 15 godina rada, deluje mi nevažno da o tome govorim.“

Važan jubilej za bliznakinje

Vest o bebi stiže u trenutku kada se Meri-Kejt i Ešli pripremaju da proslave značajan rođendanski jubilej.

Poznate po tome što brižljivo čuvaju privatnost, sestre su se poslednjih godina uglavnom povukle iz javnosti, posvetivši se izuzetno uspešnim karijerama u modnoj industriji i izbegavajući svet slavnih koji je obeležio njihovo detinjstvo.

Danas se smatraju dvema od najuticajnijih figura u svetu luksuzne mode, a poznate su i po tome što porodične stvari drže daleko od očiju javnosti.

Ipak, vest o Elizabetinoj trudnoći će sigurno učiniti ovogodišnje rođendansko slavlje još posebnijim.

Dok se porodica Olsen priprema da kasnije ovog leta dočeka svog najmlađeg člana, nema sumnje da će Meri-Kejt i Ešli imati mnogo više razloga za slavlje od samog ulaska u petu deceniju života.

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