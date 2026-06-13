Medou Voker se opušta tokom svog tropskog odmora.

Ćerka pokojnog Pola Vokera je poslednjih nekoliko dana delila fotografije sa plaže, uživajući u početku leta.

Medou (27) je u utorak, 9. juna, počela da objavljuje fotografije sa obale na Instagramu, uključujući sliku bistrog plavog okeana i selfi dok se opušta na suncu.