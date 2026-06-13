Medou Voker se opušta tokom svog tropskog odmora.
Ćerka pokojnog Pola Vokera je poslednjih nekoliko dana delila fotografije sa plaže, uživajući u početku leta.
Medou (27) je u utorak, 9. juna, počela da objavljuje fotografije sa obale na Instagramu, uključujući sliku bistrog plavog okeana i selfi dok se opušta na suncu.
U četvrtak, 11. juna je objavila još dve fotografije — jednu na kojoj nosi crni dvodelni bikini na vezivanje sa cvetnim detaljima.
Na drugoj je desnom rukom prekrivali usta, noseći samo donji deo bikinija.
Nakon toga je objavila niz fotografija na kojima je prikazala svoj bikini dok je posmatrala more i skupljala školjke.
Pružila je još jedan uvid u svoj odmor tako što je podelila fotografiju na kojoj nosi plavi donji deo bikinija i majicu sa ,,tie-dye" šarom, kao i fotografiju snimljenu ispred slikovitog zdanja.
Važan događaj
Njen odmor dolazi mesec dana nakon što se pridružila Vinu Dizelu (svom kumu), Mišel Rodrigez i Džordani Bruster na Kanskom festivalu kako bi obeležili 25 godina od premijere filma ,,Fast and the Furious" (srp. ,,Paklene ulice").
Dizel, koji je glumio u prvom filmu zajedno sa Polom Vokerom, pre nego što je glumac poginuo u saobraćajnoj nesreći 2013. godine u 40. godini života, se zahvalio Medou što je prisustvovala događaju u emotivnom govoru pre projekcije.
„Osoba koja nije htela da mi dozvoli da dođem sam, jer je upravo u ovom filmu bratstvo predstavljeno našem milenijumu kroz mene i mog brata Pola, i osoba koja nije htela da me pusti da ovde sam predstavljam to bratstvo bila je Medou Voker“, rekao je Dizel, dok je publika aplaudirala Medou.
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