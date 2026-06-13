Manekenka Emili Ratajkovski progovorila je o ljubavnom životu nakon razvoda od glumca Sebastijana Beara-Meklarda. Bivši par rastao se 2022. godine, nakon čega je manekenka upala u "maniju avantura za jednu noć".

"Odlučila sam da se*sualnim odnosima stvorim novu vrstu žene", poručila je ona u iskrenom eseju koji je objavio The Cut.

Ratajkovski je izlazila s mnoštvom različitih udvarača, nakon čega je došla do zaključka da su "muškarci odrasli u Njujorku jednostavno poremećeni likovi iz muškog pakla". Govoreći o neprijatnim iskustvima, Emili se prisjetila avanture s DJ-em koji joj je navodno rekao da je "incest prisutan" u njegovoj porodici.

"Bio je tu veganski grafit-umetnik s besprekornim držanjem. Kuvar koji je mislio da možda ima klamidiju, španski pripadnik generacije Zed koji mi nije mogao prestati slati gole fotografije, sin milijardera s upitnom politikom koji je samostalno uzimao lekove, nekoliko Italijana i, naravno, još jedan DJ", napisala je manekenka, koja je spomenula i misterioznog muškarca koji je bio "opsednut dentalnom higijenom, psihodelicima i prljavim razgovorima".

Emili je u eseju istakla da joj je takav način izlaženja s muškarcima bila nova teritorija.

"Pre mog raskida nikada nisam imala avanturu za jednu noć. Nikada nisam spavala s nekim koga sam upoznala taj dan. Zapravo, spavala sam samo s osam ljudi, od kojih su četvoro bili momci s kojima sam živela, a jedan od njih mi je bio najbolji prijatelj u srednjoj školi", ispričala je manekenka, koja je odustala od ere dejtova jer je "se*s nije uzbuđivao".

Ratajkovski je u eseju otvoreno progovorila i o propasti svog braka te otkrila kako su ona i njen bivši suprug prestali da imaju se*sualne odnose nakon što se rodio njihov sin Slaj. Dete su dobili u martu 2021. godine, nakon čega se, kako je napisala, njihov brak raspao na način koji se činio i trenutnim i "mučno sporim".

"Šest meseci nakon što je moj sin rođen, moj suprug i ja smo prestali da imamo se*sualne odnose. Manje od godinu dana kasnije rastali smo se", napisala je ona, dodavši da je razvod bio težak izbor koji je došao s "puno bola i uz veliku cenu".

Uprkos teškim trenucima, Emili se napokon mogla videti u novom svetlu, kako je poručila.

"Nisam bila ostavljena, otišla sam. Tada sam znala da je mogućnost odlaska, mogućnost da kažem ‘ne‘, jedina prava supermoć koju sam stekla razvodom. Bila sam hrabra. Zaista, jako hrabra", istakla je.

Bivši par se venčao 2018. godine, a rastali su se 2022., nakon što je Emili podnela zahtev za razvod. Godinu dana kasnije Bear-Meklard je optužen za se*sualno uznemiravanje i neprimereno ponašanje s tinejdžerkama. Glumac nikada nije komentarisao optužbe.

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