Dženifer Lopez nastavlja da niže svoje se*si modne odabire, a ovih dana je glavna tema otkako je izašla njena nova romantična komedija "Office Romance". Od toga da li je išla na zahvate, ljubi li svog kolegu iz filma te šta je sve obukla – sve su to teme koje obilaze popularnu pevačicu i glumicu. Ali brojni primećuju kako 56-godišnjakinja prkosi svojim godinama.

Nakon što su svi bili oduševljeni njenom figurom kada se u filmu pojavila u bikiniju, Džej Lo je sada ponovo pokazala svoju zavidnu figuru u duboko dekoltiranoj mini haljini i blistavim visokim čizmama dok je pozirala za fotografije u Kanu.

Zvezda je izgledala senzacionalno u odvažnoj blistavoj srebrnoj haljini. Svetlucava haljina imala je dekolte gotovo do pupka, kao i proreze na bokovima, a čizme su sezale do iznad kolena, dok je svoju dugu plavu kosu pustila u opuštene talase.

Pevačica i glumica pozirala je za fotografije u svojoj hotelskoj sobi pre nego što je izašla na francusku rivijeru. Uz objavu je napisala kratko: "Tout va bien", što u prevodu znači "Sve je u redu".

U nizu fotografija tokom svog putovanja u Kanu, Lopez je takođe pozirala u dugoj žutoj haljini bez rukava. Taj stajling je kombinovala s belom Chanel torbicom i usklađenim potpeticama s motivom žutog cveta.

Nakon putovanja u Kan, Lopez se uputila u Pariz gde se pridružila Dejvidu Gett na pozornici na njegovom koncertu.

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