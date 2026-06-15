Mnogi veruju da će skupa sredstva za čišćenje WC-a održati toalet besprekorno čistim. Nažalost, istina je drugačija. Kamenac, buđ i bakterije se i dalje nakupljaju. Srećom, Japanci imaju jednostavan trik koji rešava ovaj problem brzo, jeftino i bez jake hemije.

Japanski trik koji stvarno deluje

Ribanje kupatila nikome nije omiljena aktivnost, a čišćenje WC šolje je ubedljivo na vrhu te liste. Upravo zato je japanski trik sa brašnom postao viralan. Brašno je blago abrazivno, pa u kombinaciji s limunskom kiselinom efikasno uklanja:

kamenac

tvrdokorne naslage

buđ

bakterije i neprijatne mirise.

Možete koristiti bilo koje brašno, čak i ono koje vam dugo stoji otvoreno u kuhinji.

Kako se koristi brašno za čišćenje kamenca

Pospite brašno po celoj unutrašnjosti WC šolje. U 1 litar vode dodajte 3 kašičice limuntusa i dobro promešajte, pa dobijenu tečnost poprskajte preko brašna. Ostavite da deluje nekoliko sati ili preko noći.

Sledećeg dana samo pustite vodu. Rezultat je WC šolja koja zablista bez ribanja i skupih hemikalija.

Kako sprečiti stvaranje kamenca u WC šolji

Ako imate problem sa tvrdom vodom, kamenac se može pojaviti već nakon nekoliko dana. Japanci i za to imaju rešenje.

- Svako veče pospite malo brašna po unutrašnjosti WC šolje.

- Četkom ga blago utrljajte po zidovima.

- Ne ispirajte odmah, već pustite da deluje preko noći.

Na ovaj način kamenac se neće taložiti, a WC će ostati čist duže.

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