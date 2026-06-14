Naši preci verovali su da ništa nije slučajno, pa ni dan kada smo došli na svet. U srpskoj narodnoj tradiciji svaki dan u nedelji nosio je posebno značenje, a za decu rođenu određenog dana govorilo se da će imati specifične osobine, životne puteve i sudbinu.

Iako danas na ova verovanja gledamo kao na deo bogatog narodnog nasleđa, zanimljivo je videti kako su naši stari zamišljali karakter i sreću ljudi na osnovu dana njihovog rođenja. Kog dana set vi rođeni?

PONEDELJAK

Rođeni pod srećnom zvezdom. Ponedeljak se smatrao jednim od najsrećnijih dana u nedelji. Verovalo se da će ljudi rođeni ovog dana imati dug, uspešan i ispunjen život. Kako ponedeljak označava početak novog ciklusa, povezivan je sa novim prilikama, napretkom i dobrim odlukama.

UTORAK

Život pun izazova. Za utorak su narodna verovanja bila znatno stroža. Smatralo se da je to dan koji donosi više prepreka i iskušenja. Ljudi rođeni utorkom navodno su morali više da se bore za svoje ciljeve, ali su upravo zbog toga često razvijali veliku snagu i izdržljivost.

SREDA

Bićete zdravi i srećni. Sreda je važila za veoma povoljan dan. Verovalo se da će deca rođena tada biti zdrava, vredna i uspešna. Ovaj dan bio je povezan sa napretkom, putovanjima i dobrim životnim prilikama.

ČETVRTAK

Dan uspeha i blagostanja. U narodu se govorilo: „Svi su dani dobri, a četvrtak ponajbolji.“ Rođeni četvrtkom smatrani su srećnicima kojima život često otvara vrata u pravom trenutku. Verovalo se da ih prate uspeh, prosperitet i dobre prilike.

PETAK

Dan koji traži oprez. Petak je u starim verovanjima imao pomalo tajanstvenu reputaciju. Smatralo se da ljudi rođeni ovog dana mogu naići na više životnih prepreka, ali i da poseduju posebnu unutrašnju snagu koja im pomaže da ih prevaziđu.

SUBOTA

Posebni i drugačiji ljudi. Za decu rođenu u subotu govorilo se da su neobična i posebna. Narod ih je smatrao ljudima izražene intuicije, bogate mašte i snažnog duha. U pojedinim krajevima verovalo se da imaju dar da primete ono što drugima promiče i da ih prati posebna zaštita od nesreće.

NEDELJA

Miljenici sudbine. Nedelja, dan odmora i porodičnog okupljanja, smatrala se izuzetno srećnim danom za rođenje. Za ljude rođene nedeljom govorilo se da će živeti lagodnije od drugih, da će imati mnogo razloga za radost i da će ih sreća često pratiti kroz život.

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