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Najzdraviji doručak na svetu: Topi salo, snižava holesterol i daje energiju

Jedite ovo svako jutro i telo će vam biti zahvalno.

Autor:  Vesna Vukadinović
15.06.2026.08:00
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Najzdraviji doručak na svetu: Topi salo, snižava holesterol i daje energiju
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Ako želite zdrav početak dana i više energije, rešenje je jednostavnije nego što mislite. Jedna od najzdravijih namirnica na svetu je ovsena kaša i može značajno poboljšati vaše zdravlje već ako je uvrstite u svakodnevni doručak.

Ovas je prirodno bogat vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima, a pritom ne sadrži gluten. Upravo zbog toga se smatra jednim od najboljih izbora za uravnotežen obrok koji dugo drži sitost i daje stabilnu energiju.

Zašto je ovsena kaša toliko zdrava?

Brojna istraživanja potvrđuju da redovno konzumiranje ovsene kaše donosi niz zdravstvenih benefita:

  • pomaže u snižavanju holesterola
  • doprinosi regulaciji šećera u krvi
  • poboljšava varenje
  • pruža dugotrajan osećaj sitosti
  • podstiče gubitak kilograma
  • daje energiju zahvaljujući vlaknima i proteinima.

Zbog ovih svojstava, ovsena kaša je jedan od najpopularnijih doručaka širom sveta.

Izbegavajte gotove ovsene kaše

Iako su praktične, ovsene kaše iz kesice često sadrže dodat šećer, veštačke arome i aditive. Takav izbor može poništiti sve zdravstvene benefite.

Najbolja opcija je da koristite čiste ovsene pahuljice i sami pripremite obrok.

Kako da napravite zdravu ovsenu kašu

Priprema je brza i jednostavna. U 200 ml mleka ili jogurta dodajte 4 kašike ovsenih pahuljica. Zatim ubacite jednu bananu ili šaku zamrznutog bobičastog voća. Po želji možete dodati mleveni lan, susam, cimet, orahe, bademe ili drugo koštunjavo voće.

Na ovaj način dobijate nutritivno bogat doručak koji podržava zdravlje i pomaže u održavanju idealne telesne težine.

Savršen početak dana

Uvođenjem ovsene kaše u svakodnevnu rutinu možete napraviti veliku razliku za svoje zdravlje. Jednostavna, pristupačna i izuzetno zdrava, ova namirnica je pravi saveznik dobrog zdravlja i energije tokom celog dana.

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