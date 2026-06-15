Haljina je leti često najjednostavnije rešenje - obučete je i spremni ste za izlazak. Ipak, postoje dani kada vam se haljina jednostavno ne nosi. Možda vam deluje previše elegantno, previše otvoreno ili jednostavno nije u skladu sa raspoloženjem.

S druge strane, pantalone tokom velikih vrućina često nisu najudobniji izbor. Farmerke brzo postanu naporne, šorts nije prikladan za svaku priliku, a lagana suknja često predstavlja idealan kompromis. U njoj ima dovoljno svežine, udobnosti i stila, a kombinovanje je mnogo jednostavnije nego što mislite.

Ovog leta u centru pažnje su čipka, pamučne midi suknje, modeli na preklop, saten, rese i blaga asimetrija. Evo pet modela koji će dominirati letom 2026.

1. Čipkana suknja - romantična, ali ne previše svečana

Čipka se ovog leta vratila na velika vrata, ali u mnogo modernijem i nosivijem izdanju. Najlepše izgleda upravo na suknjama jer dodaje teksturu i čini čak i običnu belu majicu zanimljivijom.

Najbolji izbor su midi i maksi modeli jednostavnog kroja u beloj, krem, crnoj, puderastoj, maslinastoj ili čokoladnoj nijansi.

Nosite ih uz pamučnu košulju, običnu majicu, ravne sandale ili baletanke i dobićete elegantan, a nenametljiv letnji izgled.

2. Pamučna midi suknja - komad koji ćete nositi najčešće

Pamučna midi suknja možda ne izgleda kao najuzbudljiviji komad na prvi pogled, ali upravo ona najčešće postaje favorit u garderoberu.

Ne lepi se za telo, prijatna je na visokim temperaturama i odlično funkcioniše sa najobičnijom majicom ili košuljom.

Najlepše izgledaju modeli od poplina ili čvršćeg pamuka sa blagim volumenom, faltama ili džepovima. Boje poput peska, maslinaste, tamnoplave i bele lako se uklapaju u svaku kombinaciju.

3. Suknja na preklop - letnji klasik koji nikad ne izlazi iz mode

Suknja na preklop odmah asocira na leto, more i opuštenost. Ipak, modeli za grad razlikuju se od onih za plažu.

Birajte suknje od lana, viskoze ili pamuka koje se ne otvaraju pri svakom koraku. Midi dužina i jednostavan kroj najzahvalniji su za svakodnevno nošenje.

Odlično se kombinuje sa topovima na bretele, lanenim košuljama i ravnim sandalama.

4. Satenska suknja - kada želite da izgledate sređeno bez haljine

Satenska suknja je idealna za letnje večeri kada želite da izgledate elegantnije, ali vam se ne nosi haljina.

Važno je izabrati kvalitetan saten bez preteranog sjaja. Najlepše izgledaju midi modeli u crnoj, šampanj, tamnoplavoj, sivoj ili čokoladnoj boji.

Tokom dana kombinujte je sa belom majicom i sandalama, a uveče uz sako, top i elegantne papuče.

5. Suknja sa resama ili asimetrijom - detalj koji podiže svaki stajling

Kada vam klasična midi suknja deluje dosadno, odličan izbor su modeli sa blagom asimetrijom, drapiranim detaljima ili diskretnim resama.

Takve suknje izgledaju posebno efektno u pokretu i daju dinamiku čak i najjednostavnijoj kombinaciji.

Najbolje ih je nositi uz jednostavan gornji deo – jednobojnu majicu, košulju ili top bez mnogo detalja.

Koju izabrati?

Ako tražite jednu suknju za svaki dan, pamučna midi suknja je najbolji izbor.

Ako želite najmoderniji komad sezone, odlučite se za čipku.

Za odmor i letnje šetnje idealna je suknja na preklop.

Za večernje prilike satenska suknja nema konkurenciju.

A ako želite da običnu kombinaciju učinite zanimljivijom, birajte modele sa resama ili asimetričnim krojem.

Leto 2026. potvrđuje da je suknja jedan od najpraktičnijih komada u garderoberu – lagana je, udobna i lako se prilagođava svakoj prilici.