Glumac Dvejn Džonson otkrio je da je nedavno mislio da ima rak, što je skrivao od svih, čak i od supruge Loren Hejšen.

Objasnio je kako se jednog dana tuširao te osetio kvržicu na testisima koja ga je "bolela kad ju je dodirnuo". Kako je otkrio za Esquire, tri dana kasnije otišao je kod lekara, koji mu je rekao da verovatno ima epididimitis, upalu cevi na zadnjoj strani testisa koja pohranjuje spermu.

Međutim, lekar je upozorio glumca da bi mogao imati rak te rekao da odmah mora na ultrazvuk, što glumac nije mogao da uradi jer je celi dan bio zauzet poslom.

"Dakle, morao sam živeti s tim tih dvadeset i četiri sata, ne znajući, i morao sam biti uključen celi dan, šaliti se, držati govore", rekao je glumac koji ni svojoj supruzi nije hteo govoriti o zdravstvenim problemima.

"Nisam je hteo brinuti pre nego što sam znao postoji li razlog za brigu", rekao je. Glumac je potvrdio da je sada dobro. "Ali tada to nisam znao, a ta stvar je bila toliko bolna", objasnio je Džonson.

Slavni glumac, poznat po nadimku The Rock, u braku je s Hejšen od 2019. godine. Zajedno imaju ćerke Džesmin i Tijanu, a glumac ima i ćerku Simon iz prethodnog braka s Deni Garsijom.

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