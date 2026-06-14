Pouzdanost je jedna od osobina koju ljudi najviše cene kod prijatelja, partnera i saradnika. Osobe od poverenja drže svoju reč, ne okreću leđa kada nastanu problemi i uvek su spremne da pruže podršku kada je najpotrebnija.

Iako karakter zavisi od mnogo faktora, astrolozi smatraju da se pripadnici pojedinih horoskopskih znakova posebno izdvajaju po odgovornosti, lojalnosti i doslednosti. Prema astrološkim tumačenjima, upravo ova tri znaka važe za najpouzdanije u Zodijaku.

JARAC

Jarčevi su poznati po disciplini, odgovornosti i ozbiljnom pristupu životu. Oni ne daju obećanja olako i pre nego što nešto prihvate dobro procene da li mogu da ispune ono što se od njih očekuje.

Kada se obavežu na neki zadatak, prijateljstvo ili ljubavnu vezu, pristupaju tome maksimalno odgovorno.

Jarčevi veruju da se poverenje stiče delima, a ne rečima. Zbog toga retko daju velika obećanja, ali gotovo uvek ispunjavaju ono što kažu. Njihova doslednost i istrajnost ostavljaju utisak osobe na koju se uvek možete osloniti.

BIK

Bikovi su poznati po stabilnosti, smirenosti i doslednosti. Ne vole neizvesnost i nagle promene, pa se trude da u svom životu održavaju red i sigurnost.

Kada nešto obećaju, učiniće sve da to i ispune. Za njih je poverenje temelj svakog odnosa, bilo da je reč o prijateljstvu, ljubavi ili poslu.

Ljudi rođeni u znaku Bika ne vole da razočaraju druge i upravo ih ta osobina čini izuzetno pouzdanim osobama. Njihova odanost posebno dolazi do izražaja u dugim vezama i prijateljstvima, gde ostaju uz voljene osobe i u lepim i u teškim trenucima.

RAK

Rakovi važe za jedan od najodanijih znakova horoskopa. Iako su veoma emotivni, upravo ih ta osobina čini izuzetno pouzdanim prijateljima i partnerima.

Oni brinu o svojim bližnjima, pamte važne datume, obraćaju pažnju na sitnice i uvek su spremni da saslušaju i pomognu.

Kada nekome poklone poverenje, očekuju isto zauzvrat. Zbog toga se trude da budu oslonac ljudima koje vole. Njihova lojalnost često traje godinama, a neretko i čitav život.

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