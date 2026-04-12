Džastin Biber se nakon duže pauze vratio na veliku scenu nastupom na festivalu Coachella, ali je njegov povratak izazvao podeljene reakcije publike.

Mnogi fanovi su satima čekali njegov kasnonoćni nastup, koji je kasnio zbog loših vremenskih uslova i jakih vetrova. Iako je bio jedan od najočekivanijih izvođača večeri, deo publike ostao je razočaran onim što je video na sceni.

Biber je nastupio u znatno jednostavnijoj i minimalističkoj produkciji, tj. bez plesača, sa prigušenim svetlima i akustičnijim aranžmanima. Veći deo koncerta izveo je sedeći za klavirom, uz mali prateći bend, fokusirajući se više na vokal nego na spektakl.



Dok su neki pohvalili intimniji pristup i naglasak na muzici, drugi su smatrali da nastup nije opravdao velika očekivanja, posebno jer je reč o njegovom prvom velikom festivalskom pojavljivanju nakon višegodišnje pauze. Uprkos kritikama, njegov povratak na scenu privukao je ogromnu pažnju i medija i publike.