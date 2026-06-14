Princeza od Velsa, Kejt Midlton, privukla je veliku pažnju na ceremoniji „Trooping the Colour“ pojavivši se u elegantnom svetloplavom kaputu. Model modne kuće Ketrin Voker odmah je podstakao ljubitelje kraljevske mode da se zapitaju zašto im ovaj stajling deluje poznato.

Klasična silueta haljine sa kontrastnim detaljima koji podsećaju na vintidž modu ima snažan duh osamdesetih godina. Razlog za to nije teško pronaći. Princeza Dajana je 1987. godine nosila gotovo identičnu kaput-haljinu iste dizajnerke.

Sličnost koja nije slučajna

Princeza Dajana je krajem osamdesetih godina u više navrata nosila svetloplavu kaput-haljinu modne kreatorke Ketrin Voker, sa prepoznatljivim belim kontrastnim obrubom.

Sličnosti između dva modna izdanja teško je ignorisati. Tu su ista nežna nijansa plave boje, isti beli detalji na ivicama, slični ukrasi na džepovima, pa čak i ista dizajnerka. Ketrin Voker bila je jedna od omiljenih kreatorki princeze Dajane, a danas je među favoritima princeze Kejt.

Pažljivo odabrani detalji

Princeza od Velsa je haljinu upotpunila bisernim minđušama u obliku cveta dizajnerke Kasandre Goud, koje je već nosila u važnim prilikama i koje očigledno zauzimaju posebno mesto u njenoj kolekciji nakita.

Nosila je i broš Irske garde, čime je istakla svoju ulogu pukovnice te jedinice. Šešir u istoj nijansi plave boje zaokružio je elegantno izdanje i dodatno naglasio kraljevski utisak.

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