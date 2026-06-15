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Privlači treću osobu u ljubavni odnos: Ne kačite ogledalo na ovo mesto!

Nikako ne stavljajte ogledalo u ovu sobu.

Autor:  Vesna Vukadinović
15.06.2026.08:25
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Privlači treću osobu u ljubavni odnos: Ne kačite ogledalo na ovo mesto!
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Ogledala su vekovima smatrana predmetima sa snažnom simbolikom. Prema feng šui verovanju, ogledalo nije samo dekorativni detalj, već snažan energetski alat koji može uticati na odnose, emocije i harmoniju u domu. Zbog toga se veruje da postoje mesta u kući gde ogledalo nikako ne bi smelo da stoji.

Preko puta kreveta

Mada mnogi drže ogledalo u spavaćoj sobi, feng šui filozofija življenja kaže da, kada je postavljeno preko puta kreveta, može ozbiljno narušiti ljubavni odnos. Smatra se da takav položaj:

·         privlači treću osobu u vezu ili brak

·         unosi sumnju u odnos i ljubomoru

·         remeti san i izaziva noćne more.

Ako ne možete da uklonite ogledalo iz spavaće sobe, feng šui stručnjaci savetuju da ga prekrivate tokom noći čaršavom kako vam ne bi uticalo na ljubavni život.

 Na zidu koji delite sa komšijama

Prema feng šuiju, ogledalo funkcioniše kao portal energije. Kada se nalazi na zidu koji deli vaš stan sa komšijama, veruje se da:

·         „upija“ tuđu energiju

·         izaziva nervozu i unutrašnji nemir

·         narušava osećaj privatnosti i mira

Ogledalo naspram ogledala

Dva ogledala na suprotnim zidovima koja se gledaju međusobno stvaraju snažan energetski vrtlog. Feng šui upozorava da to može dovesti do:

·         hroničnog umora

·         loše koncentracije

·         nesuglasica i loše komunikacije.

Gde staviti ogledalo da privuče ljubav i sreću?

Ako želite da pojačate ljubav i harmoniju u domu, feng šui preporučuje da:

·         postavite ogledalo tako da reflektuje lepo uređen deo sobe, na primer, cvetni aranžman, dekorativnu lampu ili umetničku sliku

·         stavite ogledalo u dnevnu sobu ili hodnik, gde „udvostručuje“ pozitivnu energiju i unosi radost

·         ogledalo bude u paru sa sobnim biljkama ili simbolima ljubavi (npr. dve figurice ptica ili srca) pojačava romantičnu energiju i privlači sreću u partnerski odnos.

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