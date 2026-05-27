Od suvog voća do smutija, neke od namirnica koje smatramo zdravima mogu naneti više štete nego koristi kada je reč o oralnom zdravlju. To tvrdi stomatološkinja dr. Amberin Fatima, koja na osnovu višedecenijskog iskustva s istim pacijentima ima dugoročan uvid u to kako "zdravi" izbori zapravo utiču na zubnu gleđ. U svojoj praksi uočila je obrasce koji se ponavljaju, posebno kada je hrana lepljiva, kisela ili se na zubima zadržava duže nego što ljudi misle.

1. Suvo voće

Na etiketi suvog voća istaknuta su vlakna i antioksidansi, no stomatološkinja kaže da u tome vidi "karamelu s ukusom voća". Sušenjem voća, poput grožđica, datulja, manga ili čipsa od banane, koncentrišu se šećeri i ono postaje lepljivo. Zbog toga se lepi za udubine u kutnjacima i hrani bakterije dugo nakon što ste završili s jelom.

"Radije bih da pacijent pojede mali komadić tamne čokolade. Čokolada se brzo ispire iz usta, a grožđica može ostati u kutnjaku celo poslepodne", objašnjava ona. Bolja zamena bilo bi sveže voće, posebno jabuke i kruške, jer žvakanje izaziva lučenje pljuvačke koja pomaže isprati čestice hrane i neutralisati kiseline.

2. Smutiji

Problem nije samo voće, već način na koji ljudi piju smutije. "Kada pijuckate smuti sat vremena, vi zapravo kupate zube u šećeru i kiselini", kaže dr. Fatima. Učestala izloženost važnija je od jedne porcije; ponovljeni kontakt omogućuje bakterijama da šećere pretvore u kiseline koje napadaju gleđ. Mnogi kupovni smutiji sadrže jednako šećera kao i gazirana pića.

Stomatološkinja navodi kako često viđa mlađe pacijente s neobičnim karijesom na prednjim zubima, a svakodnevno ispijanje smutija često je deo te slike. Umesto toga, preporučuje jesti celo voće. Ako ipak želite smuti, popijte ga brzo, unutar desetak minuta, koristite slamku i nakon toga isperite usta vodom.

3. Agrumi

Limuni i ostali agrumi nisu sami po sebi loši, ali navike jesu. Vrlo su kiseli, a kiselina s vremenom može omekšati i erodirati gleđ, posebno uz čestu izloženost. Jednom kada gleđ nestane, ne može se obnoviti.

"Najgora kombinacija koju viđam su ljudi koji svakodnevno piju vodu s limunom i odmah nakon toga peru zube. Kiselina privremeno omekšava gleđ, a prebrzo četkanje može je istrošiti", upozorava dr. Fatima. Savetuje da agrume jedete uz obroke, nakon toga popijete običnu vodu i pričekate najmanje 30 minuta pre pranja zuba. Ako volite vodu s limunom, koristite slamku.

4. Granola i proteinske pločice

Mnoge od ovih pločica zapravo su "slatkiši u sportskom ruhu", smatra stomatološkinja. Često sadrže lepljiva veziva poput meda ili sirupa, dodane šećere i ovas koji se nakuplja u pukotinama zuba. Lepljiva i slatka hrana prianja uz zube i povećava rizik od karijesa jer se duže zadržava. "Doslovno sam uklanjala komadiće granola pločice oko zubnih ispuna danima nakon što ih je neko pojeo", kaže ona.

Šaka običnih badema ili oraha, ili sir s krekerima od celovitih žitarica, bolje su opcije jer su manje lepljive i pomažu održati usta u neutralnijem stanju.

5. Jogurti sa ukusom

Običan jogurt izvrstan je za zube jer sadrži kalcijum i korisne bakterije koje podržavaju zdravlje gleđi. Problem je, međutim, u dodatom šećeru. Mnogi jogurti s ukusom prepuni su šećera koji hrani bakterije koje proizvode kiseline, što dovodi do propadanja gleđi i karijesa. Takođe imaju tendenciju obložiti zube, što znači da se šećer duže zadržava.

Idealna zamena je običan grčki jogurt sa svežim bobicama. Ako vam je potrebna slatkoća, malo meda i dalje sadrži manje šećera od većine verzija s ukusom.

"Manje je važno šta jedete, a više koliko dugo to ostaje na vašim zubima. Kockica tamne čokolade pojedena na brzinu čini daleko manje štete od 'zdravog' zalogaja koji grickate sat vremena. Učestalost, lepljivost i kiselost su ključni jer određuju koliko dugo je vaša gleđ pod napadom", zaključuje dr. Amberin Fatima.

