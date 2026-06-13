Američko udruženje stomatologa (ADA) procenjuje da će do 2030. godine tržište izbeljivanja zuba vredeti između 12 i 14 milijardi dolara (USD). Za sve koji i dalje žele da uživaju u aromatičnoj kafi i čaši dobrog crnog vina, ovo je dobra vest.

Inovacije u oblasti izbeljivanja zuba postaju sve dostupnije, a izbor metoda sve je veći. Blistav, beo osmeh s razlogom je sinonim za zdravlje i mladalački izgled, a ne treba zaboraviti ni to da beli zubi pomažu u jačanju samopouzdanja. Zbog toga je izbeljivanje zuba postalo jedan od najtraženijih estetskih zahvata na svetu. Tržište je preplavljeno različitim rešenjima, od onih koje koristimo u udobnosti sopstvenog doma do naprednih kliničkih sistema.

Ali koje metode zaista deluju, koliko su bezbedne i kako odabrati idealnu metodu izbeljivanja zuba?

U ovom detaljnom vodiču pročitajte sve o tome kako da postignete željenu belinu, šta možete da postignete izbeljivanjem zuba kod kuće, kako izgleda profesionalni tretman izbeljivanja zuba i koja je najbolja opcija.

Zašto zubi gube belinu?

Zubi ne gube svoju belinu samo zbog kafe ili vina.

Zbog svakodnevnih navika poput pušenja ili usled prirodnog procesa starenja, gleđ vremenom gubi svoj sjaj i belinu. Pre nego što odaberete željenu metodu izbeljivanja zuba, važno je da razumete da se diskoloracija zuba deli na dve vrste:

Spoljašnje mrlje (ekstrinzične): Nastaju na površini gleđi zbog hrane, pića i pigmentisanih supstanci. Lako se uklanjaju abrazivnim metodama i površinskim čišćenjem.





Nastaju na površini gleđi zbog hrane, pića i pigmentisanih supstanci. Lako se uklanjaju abrazivnim metodama i površinskim čišćenjem. Unutrašnje mrlje (intrinzične): Nastaju unutar same strukture zuba (zbog genetike, starenja, uzimanja određenih lekova ili traume zuba). Za ove mrlje potrebne su metode koje prodiru dublje i koje se sprovode pod kontrolom stomatologa.

Izbeljivanje zuba kod kuće

Svake godine broj opcija za izbeljivanje zuba sve je veći. U tom moru izbora lako je izgubiti se tražeći odgovor na pitanje šta zaista deluje, a šta je mit. Takođe, sve veći broj ljudi odlučuje se za izbeljivanje zuba kod kuće zbog praktičnosti i pristupačnosti. Na tržištu postoji nekoliko popularnih opcija, ali se njihova efikasnost, udobnost i bezbednost značajno razlikuju.

1. Pasta za izbeljivanje zuba

Kao najjeftinija i najdostupnija opcija, pasta za izbeljivanje zuba deo je svakodnevne oralne higijene mnogih ljudi.

Kako deluje: Paste za izbeljivanje zuba uglavnom sadrže blago abrazivne čestice (poput sode bikarbone ili aktivnog uglja) koje mehanički uklanjaju površinske mrlje sa gleđi. Neke moderne formule sadrže i niske koncentracije hemijskih supstanci ili optičke iluminatore (poput ljubičastog pigmenta, jer on neutrališe žute nijanse) koji privremeno stvaraju utisak beljih zuba.





Paste za izbeljivanje zuba uglavnom sadrže blago abrazivne čestice (poput sode bikarbone ili aktivnog uglja) koje mehanički uklanjaju površinske mrlje sa gleđi. Neke moderne formule sadrže i niske koncentracije hemijskih supstanci ili optičke iluminatore (poput ljubičastog pigmenta, jer on neutrališe žute nijanse) koji privremeno stvaraju utisak beljih zuba. Rezultati: Mogu ukloniti sveže mrlje od kafe i duvana, ali ne mogu promeniti prirodnu genetsku boju zuba jer ne prodiru u dubinu.





Mogu ukloniti sveže mrlje od kafe i duvana, ali ne mogu promeniti prirodnu genetsku boju zuba jer ne prodiru u dubinu. Nedostaci: Dugotrajna i agresivna upotreba visokoabrazivnih pasti može trajno oštetiti i istrošiti zubnu gleđ, što dovodi do kontraefekta (otkrivanja žućkastog dentina ispod gleđi). Ove paste takođe mogu izazvati osetlji

2. Trakice za izbeljivanje zuba

Fleksibilne trakice za izbeljivanje zuba presvučene su tankim slojem gela na bazi peroksida (vodonik-peroksid 3 do 5% ili karbamid-peroksid 10 do 15%) i nanose se direktno na zubni niz. Međutim, ova opcija nije idealna za svakoga. Ako postoje karijesi ili problemi sa desnima, trakice za izbeljivanje zuba mogu pogoršati stanje ili izazvati osećaj nelagodnosti i bola.

Kako deluju: Postavljaju se na prednje zube, obično 30 do 60 minuta dnevno tokom nekoliko nedelja. Sadrže znatno nižu koncentraciju aktivnog sastojka u poređenju sa profesionalnim stomatološkim gelovima. Tretman ne treba ponavljati više od jednom do dva puta godišnje, a potrebno je pratiti uputstva za čuvanje navedena na pakovanju.





Postavljaju se na prednje zube, obično 30 do 60 minuta dnevno tokom nekoliko nedelja. Sadrže znatno nižu koncentraciju aktivnog sastojka u poređenju sa profesionalnim stomatološkim gelovima. Tretman ne treba ponavljati više od jednom do dva puta godišnje, a potrebno je pratiti uputstva za čuvanje navedena na pakovanju. Rezultati: Ako se pravilno koriste, mogu posvetliti zube za nekoliko nijansi, a rezultati traju od šest meseci do godinu dana.





Ako se pravilno koriste, mogu posvetliti zube za nekoliko nijansi, a rezultati traju od šest meseci do godinu dana. Nedostaci: Trakice su ravne i često ne mogu da dopru do prostora između zuba, što može rezultirati neujednačenom bojom. Takođe, ako gel dođe u kontakt sa desnima, može izazvati hemijsku iritaciju i povećanu osetljivost desni.

3. Individualne udlage (kućni setovi od stomatologa)

Ovo je zlatni standard kada je reč o kućnom tretmanu za izbeljivanje zuba. Stomatolog uzima otisak vaših zuba i izrađuje personalizovane plastične udlage. Uz njih dobijate profesionalni gel niže koncentracije.

Prednosti: Personalizovana udlaga savršeno naleže na vaše zube, sprečava curenje gela na desni i obezbeđuje ravnomeran rezultat. Tretman obično traje 10 do 14 dana (tokom noći ili nekoliko sati tokom dana).





Personalizovana udlaga savršeno naleže na vaše zube, sprečava curenje gela na desni i obezbeđuje ravnomeran rezultat. Tretman obično traje 10 do 14 dana (tokom noći ili nekoliko sati tokom dana). Rezultati: Izuzetno stabilni i dugotrajni rezultati sa ujednačenom bojom.





Izuzetno stabilni i dugotrajni rezultati sa ujednačenom bojom. Nedostaci: Viša cena personalizovanog tretmana nije dostupna svima

Profesionalne stomatološke metode za izbeljivanje zuba

Kada je reč o trajnim i bezbednim rezultatima, stomatološke metode ipak su najbolja opcija.

Ordinacijsko izbeljivanje zuba pod nadzorom stručnjaka nema konkurenciju niti drogerijsku alternativu. Kada govorimo o profesionalnom izbeljivanju u stomatološkoj ordinaciji, pacijenti najčešće biraju između dve izuzetno efikasne metode: klasičnog ordinacijskog hemijskog tretmana i inovativnog laserskog tretmana.

4. Ordinacijsko izbeljivanje zuba

Ovaj profesionalni tretman izvodi se isključivo u stomatološkoj stolici pod strogim nadzorom stručnjaka, što ga čini najsigurnijim izborom.

Kako deluje: Stomatolog najpre potpuno izoluje i štiti vaše desni kako ne bi došlo do iritacije. Nakon toga na zube nanosi visokokoncentrovani gel na bazi vodonik-peroksida (koncentracija iznad 30%) koji hemijski razlaže čak i najdublje pigmente unutar strukture zuba.





Stomatolog najpre potpuno izoluje i štiti vaše desni kako ne bi došlo do iritacije. Nakon toga na zube nanosi visokokoncentrovani gel na bazi vodonik-peroksida (koncentracija iznad 30%) koji hemijski razlaže čak i najdublje pigmente unutar strukture zuba. Rezultati: Izuzetno brzi i impresivni. Tokom samo jedne posete, koja traje oko sat vremena, zubi mogu postati svetliji za 3 do 5 nijansi, a postignuta belina uz pravilnu negu traje između jedne i tri godine.





Izuzetno brzi i impresivni. Tokom samo jedne posete, koja traje oko sat vremena, zubi mogu postati svetliji za 3 do 5 nijansi, a postignuta belina uz pravilnu negu traje između jedne i tri godine. Nedostaci: Glavni nedostatak jeste viša cena u poređenju sa kućnim preparatima. Takođe, neposredno nakon tretmana može se javiti prolazna preosetljivost zuba na toplo i hladno, koja uglavnom nestaje u roku od 24 do 48 sati.

5. Lasersko izbeljivanje zuba

Kao tehnološki najnaprednija metoda, laserski tretman predstavlja unapređenu verziju klasičnog ordinacijskog izbeljivanja.

Kako deluje: Postupak počinje isto kao i ordinacijsko izbeljivanje, zaštitom desni i nanošenjem gela. Ključna razlika je u tome što se na zube usmerava specifičan laserski zrak. Laser deluje kao aktivator koji ubrzava hemijski proces i pomaže aktivnim supstancama da brže i dublje prodru u gleđ i dentin.





Postupak počinje isto kao i ordinacijsko izbeljivanje, zaštitom desni i nanošenjem gela. Ključna razlika je u tome što se na zube usmerava specifičan laserski zrak. Laser deluje kao aktivator koji ubrzava hemijski proces i pomaže aktivnim supstancama da brže i dublje prodru u gleđ i dentin. Rezultati: Maksimalan efekat u minimalnom vremenu. Laser uspešno uklanja čak i najupornije dubinske mrlje koje su otporne na druge metode. Rezultati su trenutni, izuzetno ujednačeni i veoma dugotrajni (često traju duže od dve do tri godine).





Maksimalan efekat u minimalnom vremenu. Laser uspešno uklanja čak i najupornije dubinske mrlje koje su otporne na druge metode. Rezultati su trenutni, izuzetno ujednačeni i veoma dugotrajni (često traju duže od dve do tri godine). Nedostaci: Ovo je ujedno i najskuplja metoda na tržištu. Zbog intenziteta laserske svetlosti i brzine reakcije, rizik od kratkotrajne osetljivosti zuba nakon tretmana nešto je izraženiji nego kod sporijih kućnih metoda, iako moderni laseri taj efekat svode na minimum.

Zašto mnogi biraju ordinacijsko izbeljivanje zuba?

Ključna prednost posete stomatologu jeste kontrolisano okruženje i minimalan rizik od iritacije desni ili oštećenja zuba. Pre samog zahvata, doktor dentalne medicine obaviće detaljan pregled, ukloniti zubni kamenac i ispolirati zube kako bi gel delovao ravnomerno. Takođe, stomatolog će sanirati eventualne karijese jer se gel ne sme nanositi na obolele zube. Zaštita mekih tkiva (desni) posebnom barijerom sprečava opekotine i oštećenja, što je kod kućnih preparata iz drogerija čest rizik.

Kako zadržati belinu zuba nakon tretmana?

Nijedna metoda izbeljivanja zuba nije trajna. Većinu tretmana, bilo da je reč o kućnim ili stomatološkim, potrebno je ponavljati. Koliko će rezultati trajati zavisi isključivo od vašeg načina života. Kako bi vaš osmeh ostao blistav što duže, pridržavajte se sledećih pravila:

„Bela dijeta” tokom prva 48 sata: Neposredno nakon tretmana zubi su porozniji i lakše upijaju pigmente. Izbegavajte kafu, crno vino, Coca-Colu, tamne sosove (bolonjeze, soja sos), cveklu i tamno bobičasto voće.





Neposredno nakon tretmana zubi su porozniji i lakše upijaju pigmente. Izbegavajte kafu, crno vino, Coca-Colu, tamne sosove (bolonjeze, soja sos), cveklu i tamno bobičasto voće. Korišćenje slamčice: Kada pijete obojene napitke, koristite slamčicu kako biste smanjili kontakt tečnosti sa prednjim zubima.





Kada pijete obojene napitke, koristite slamčicu kako biste smanjili kontakt tečnosti sa prednjim zubima. Redovna oralna higijena: Perite zube najmanje dva puta dnevno, a koristite i zubni konac ili interdentalne četkice nakon svakog pranja zuba.





Perite zube najmanje dva puta dnevno, a koristite i zubni konac ili interdentalne četkice nakon svakog pranja zuba. Redovno čišćenje kod stomatologa: Posetite stomatologa na svakih šest meseci radi profesionalnog uklanjanja naslaga i kamenca, što će značajno produžiti efekat beline.

Koja je metoda najbolja za vas?

Odgovor na pitanje koja je metoda izbeljivanja zuba najbolja nije jednoznačan. Idealna metoda zavisi od vaših ciljeva, životnog stila i budžeta koji ste spremni da izdvojite.

Ako želite brzo da postignete belinu, naročito pred važne događaje, ordinacijsko izbeljivanje zuba pružiće vam trenutni efekat već nakon jedne posete. Za one koji preferiraju postepeno posvetljivanje u kućnom okruženju, prilagođene udlage koje izrađuje stomatolog predstavljaju idealan odnos cene i kvaliteta. Trakice i paste za izbeljivanje zuba odlične su isključivo za blago osvežavanje i održavanje već postignutih rezultata, ali budite posebno oprezni prilikom nanošenja kako ne biste oštetili desni.

Ipak, pre nego što započnete bilo koji proces izbeljivanja (čak i kada je reč o kućnom izbeljivanju trakicama ili gelom), obavezno se posavetujte sa svojim stomatologom kako biste sačuvali zdravlje svojih zuba i postigli beo osmeh na bezbedan način, prenosi Vogue.

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