Tejlor Svift je održala emotivan govor u kojem se, sa suzama u očima, zahvalila porodici dok je ispisivala istoriju i postala najmlađa žena u Kući slavnih tekstopisaca.
Njena porodica se preselila iz Pensilvanije u Nešvil kada je imala 14 godina „kako bi mogla da usavrši znanje u svetskoj prestonici tekstopisaca“, rekla je na ceremoniji u Njujorku.
„Nije bilo lako mojim roditeljima i bratu da samo pokupe i presele celu našu porodicu“, rekla je u govoru dužem od 20 minuta.
„Iako bi reči trebalo da budu moja stvar, nikada neću moći da izrazim zahvalnost vama što ste to učinili za mene, vi ste razlog zašto sam večeras ovde.“
Tridesetšestogodišnju Svift je na ceremoniji predstavio reditelj Stiven Spilberg, koga je nazvala herojem koji je oblikovao njen stil pripovedanja.
Pisanje pesama je bio jedini aspekt njene karijere koji joj je došao prirodno, rekla je.
„Kada kažem da je pisanje pesama bio najlakši deo za mene, mislim da je to bilo instinktivno.
„Niko me nije naučio kako da to radim".
Sve drugo je, stiče se utisak, išlo teže.
„Morala sam da naučim kako da zabavim publiku, da naučim koreografiju, da budem manje dosadna, da se snalazim u industriji i da žestoko štitim svoj razum kroz teške lekcije i ogroman broj pokušaja i grešaka, haosa i nesreća.
„Ali pisanje pesama je za mene bilo manje-više jedina stvar koju sam prirodno radila.“
Oborila lični rekord
Ova nagrada usledila je posle nekoliko blistavih godina za Svift, koja je oborila sopstveni rekord prodaje poslednjim albumom u oktobru.
Sviftova je druga najmlađa članica Kuće slavnih, posle Stivija Vondera, koji je imao 33 godine kada se pridružio.
Njeni najveći hitovi su ,,All Too Well", ,,Blank Space", ,,Anti-Hero", ,,Love Story" i ,,The Last Great American Dynasty".
Pridružio joj se verenik Trevis Kelsi, zvezda NFL lige u američkom fudbalu, dok kruže glasine da će se venčati sledećeg meseca.
Kuća slavnih
Među ostalim članovima Kuće slavnih ove godine bili su Alanis Moriset, Keni Logins i zvezde grupe Kis, Džin Simons i Pol Stenli.
Takođe su se pridružili Kristofer „Triki“ Stjuart, koji je pisao za Bijonse, Rijanu i Keti Peri, Volter Afanasjef, poznat po radu sa Marajom Keri, Teri Briten, autor hita Tine Tarner We Don't Need Another Hero i Grejam Lajl, koji je stajao iza njene pesme ,,What's Love Got to Do with It".
Osnovana 1969, Kuća slavnih tekstopisaca svake godine odaje počast onima „čiji rad predstavlja spektar najomiljenijih pesama iz svetske popularne muzičke zbirke pesama“.
Manje od 500 ljudi je pozvano u poslednjih 50 godina.
Sviftova je jedna od najprodavanijih muzičkih umetnica svih vremena, sa 12 studijskih albuma i četiri ponovo snimljena albuma „Taylor's Versions“.
Ona je takođe prva izvođačica koja je četiri puta osvojila nagradu Gremi za album godine, prenosi BBC.
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