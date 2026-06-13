Tejlor Svift je održala emotivan govor u kojem se, sa suzama u očima, zahvalila porodici dok je ispisivala istoriju i postala najmlađa žena u Kući slavnih tekstopisaca.

Njena porodica se preselila iz Pensilvanije u Nešvil kada je imala 14 godina „kako bi mogla da usavrši znanje u svetskoj prestonici tekstopisaca“, rekla je na ceremoniji u Njujorku.

„Nije bilo lako mojim roditeljima i bratu da samo pokupe i presele celu našu porodicu“, rekla je u govoru dužem od 20 minuta.

„Iako bi reči trebalo da budu moja stvar, nikada neću moći da izrazim zahvalnost vama što ste to učinili za mene, vi ste razlog zašto sam večeras ovde.“

Tridesetšestogodišnju Svift je na ceremoniji predstavio reditelj Stiven Spilberg, koga je nazvala herojem koji je oblikovao njen stil pripovedanja.

Pisanje pesama je bio jedini aspekt njene karijere koji joj je došao prirodno, rekla je.

„Kada kažem da je pisanje pesama bio najlakši deo za mene, mislim da je to bilo instinktivno.