Na nju smo skoro zaboravili, a sada se ponovo vraća na jelovnik – i to sve češće.

Kada ste poslednji put spremili prosenu kašu sa mlekom? Njen blag i nežan ukus lako vraća u detinjstvo, kada je kašika kakaa bila dovoljna za savršen početak dana.

Miris toplog mleka u kojem se lagano kuva kaša budi uspomene na bakinu kuhinju – mesto gde se kuvalo strpljivo, od jednostavnih i dostupnih sastojaka.

Danas ovu staru poslasticu ponovo otkrivamo upravo zbog njene jednostavnosti. Zrna prosa tokom kuvanja omekšaju, upiju mleko i daju kremastu teksturu koja zasiti, ali ne opterećuje. Može se jesti za doručak, večeru ili kao brz slatki obrok, a dodaci se lako prilagođavaju ukusu i sezoni.

Kako se priprema mlečna prosena kaša

Za dve osobe potrebno je:

100 g prosa

500 ml mleka

prstohvat soli

2 kašike šećera ili meda

Proso je važno dobro isprati vrućom vodom kako bi se uklonila prirodna gorčina. Zatim se dodaje u blago posoljeno mleko i kuva na laganoj vatri 15–20 minuta uz povremeno mešanje.

Kada zrna omekšaju i upiju većinu tečnosti, dodaje se zaslađivač, sve se dobro promeša i ostavi nekoliko minuta da odstoji – tada kaša postaje još kremastija.

Dodaci koji menjaju ukus svaki put

Prosena kaša je izuzetno prilagodljiva, pa joj možete dodati:

dinstane jabuke sa cimetom za klasičan ukus

sveže bobice ili bananu za laganiju varijantu

suve šljive, grožđice ili kajsije za puniji ukus

orašaste plodove i semenke za hrskavost

kakao ili čokoladu za pravi desert

Mali trik za bolji ukus

Ako želite izraženiji, blago orašasti ukus, proso možete kratko propržiti na suvom tiganju pre kuvanja. Takođe, deo mleka možete zameniti pavlakom ili na kraju dodati malo putera za bogatiji ukus.

Mlečna prosena kaša je jednostavno jelo koje vraća u detinjstvo – zasitna, nežna i uvek dobra ideja kada vam treba nešto toplo i domaće.