Vesti
Alo!

Dom i saveti

Niste jeli ukusniji krompir iz rerne: Uz ovaj trik dobija zlatnu koricu kao u restoranu

Ovaj trik koriste kuvari za hrskav krompir.

 

Autor:  Vesna Vukadinović
14.06.2026.14:57
0
Niste jeli ukusniji krompir iz rerne: Uz ovaj trik dobija zlatnu koricu kao u restoranu
Foto: Shutterstock
Odmah pogledajte uši: Ova linija može upozoriti na srčani udar!
Foto: Shutterstock
 Odmah pogledajte uši: Ova linija može upozoriti na srčani udar!
Prethodna vest
Novo upozorenje inspekcije: Alarm zbog popularne igračke
Foto: Printscreen
 Novo upozorenje inspekcije: Alarm zbog popularne igračke
Sledeća vest
 
 

Svi vole hrskav krompir iz rerne, spolja sa zlatnom koricom koja hrska, a iznutra mekan. Ako vam kod kuće nikako ne uspeva da ga napravite da bude kao u restoranu, probajte jednostavan trik koji koriste kuvari. Sve što vam treba je jedna kašika sirćeta i krompir koji će oduševiti sve za stolom!

Kako se pravi hrskavi krompir?

Krompir prvo treba da isečete na kriške. Kuvajte ga u slanoj vodi 8-10 minuta, a zatim procedite. Uvaljajte krompir u griz ili brašno i tako ispecite u rerni.

Recept za hrskav krompir iz rerne

Sastojci:

1 kg krompira

50 g griza

4 kašike ulja

Majčina dušica

So po želji

Priprema:

Zagrejte rernu na 220°C ako ima ventilator ili na 200°C ako nema. Iseckan krompir stavite u lonac s hladnom posoljenom vodom i kuvajte dok ivice ne omekšaju. Zatim dobro ocedite, vratite u lonac i protresite ga kako bi ivice krompira postale grube. Dodajte griz i začine po želji i ponovo protresite poklopljen lonac dok se sav krompir ne uvalja u griz. Sipajte ulje u pleh i zagrejte 5 minuta bez krompira. Zatim dodajte krompir. Na kraju stavite malo suve majčine dušice pored krompira u pleh i pecite 45 do 55 minuta. Posle 20 minuta okrenite krompir.

Video:

embed

Recepti krompir ručak mladi krompirići krompir iz rerne alo najzena

Povezane vesti

Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!
Foto: Printscreen | TikTok
super trik!

Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!

16:56 | 0
Seda kosa mi više nije problem: Prirodnu boju vratim bez farbanja ovom mešavinom
Foto: Shutterstock
rešeno!

Seda kosa mi više nije problem: Prirodnu boju vratim bez farbanja ovom mešavinom

15:56 | 0
Novo upozorenje inspekcije: Alarm zbog popularne igračke
Foto: Printscreen
oprez!

Novo upozorenje inspekcije: Alarm zbog popularne igračke

15:22 | 0
Odmah pogledajte uši: Ova linija može upozoriti na srčani udar!
Foto: Shutterstock
zdravlje

Odmah pogledajte uši: Ova linija može upozoriti na srčani udar!

13:57 | 0
Rođene u sredu čeka bogatstvo, a vas? Srbi vekovima veruju da dan rođenja određuje sudbinu
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
sreća ili maler?

Rođene u sredu čeka bogatstvo, a vas? Srbi vekovima veruju da dan rođenja određuje sudbinu

12:58 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!
Foto: Printscreen | TikTok

Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!

16:56 | 0
Komšinice me pitaju kako gajim muškatle: Zalivam ih ovom mešavinom, cvetovi su kao kugle!
Foto: Shutterstock

Komšinice me pitaju kako gajim muškatle: Zalivam ih ovom mešavinom, cvetovi su kao kugle!

11:00 | 0
Ne možete da odolite slatkišima? Isprobajte ovo, možda je pravo rešenje za vaš problem
Shutterstock | Shutterstock

Ne možete da odolite slatkišima? Isprobajte ovo, možda je pravo rešenje za vaš problem

09:01 | 0
Osušite sami lavandu: Uopšte nije teško i može da se iskoristi na prelepe načine, pogledajte ovo
Shutterstock | Foto: Shutterstock

Osušite sami lavandu: Uopšte nije teško i može da se iskoristi na prelepe načine, pogledajte ovo

19:01 | 0
Nije paradajz problem: Ova greška u kuvanju pravi kiseo sos koji šećer ne može da spasi!
Foto: Shutterstock | shutterstock

Nije paradajz problem: Ova greška u kuvanju pravi kiseo sos koji šećer ne može da spasi!

16:28 | 0
Jedna biljka odbija sve loše iz doma: Sadi se ispred kuće ili na terasi, a uspeva svima
Foto: Shutterstock | shutterstock

Jedna biljka odbija sve loše iz doma: Sadi se ispred kuće ili na terasi, a uspeva svima

15:29 | 0
Uništava korov za jedan dan: Bacite trimer u ćošak - ovo prirodno sredstvo sve rešava
Foto: Shutterstock | shutterstock

Uništava korov za jedan dan: Bacite trimer u ćošak - ovo prirodno sredstvo sve rešava

14:02 | 0
Srbi ga stavljaju u frižider, a tako se pretvara u otrov: Evo kako da sačuvate popularnu namirnicu
Foto: Shutterstock | shutterstock

Srbi ga stavljaju u frižider, a tako se pretvara u otrov: Evo kako da sačuvate popularnu namirnicu

11:03 | 0
Greška koju skoro svi pravimo: Zbog ovoga se prašina stalno skuplja po kući
Shutterstock

Greška koju skoro svi pravimo: Zbog ovoga se prašina stalno skuplja po kući

09:33 | 0
Cveće koje je bilo popularnije od ruža: Narod ga je sadio jer je verovao da štiti od zlih pogleda
Foto: Shutterstock | shutterstock

Cveće koje je bilo popularnije od ruža: Narod ga je sadio jer je verovao da štiti od zlih pogleda

09:05 | 0

Najnovije

Najčitanije

14min

Kupili ste tvrde breskve? Sazreće preko noći uz trik moje bake!

1H

Seda kosa mi više nije problem: Prirodnu boju vratim bez farbanja ovom mešavinom

1H

Novo upozorenje inspekcije: Alarm zbog popularne igračke

2H

Niste jeli ukusniji krompir iz rerne: Uz ovaj trik dobija zlatnu koricu kao u restoranu

3H

Odmah pogledajte uši: Ova linija može upozoriti na srčani udar!

1D

Cveće koje je bilo popularnije od ruža: Narod ga je sadio jer je verovao da štiti od zlih pogleda

1D

Srbi ga stavljaju u frižider, a tako se pretvara u otrov: Evo kako da sačuvate popularnu namirnicu

1D

Astrolozi digli uzbunu: Jedan znak će preplakati subotu - sve što započne, propašće

19H

To se traži: Stiže dugo očekivan uspeh za ova 3 znaka u nedelju, 14. juna, svi ih žele u društvu

1D

Uništava korov za jedan dan: Bacite trimer u ćošak - ovo prirodno sredstvo sve rešava

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0