Džastin Biber i njegova supruga Hejli Biber prošle godine su proslavili sedmu godišnjicu braka. Par se venčao u zgradi suda u Njujorku 13. septembra 2018., svega nekoliko meseci nakon što je Džastin prekinuo vezu sa svojom tadašnjom devojkom i velikom ljubavi, Selenom Gomez.

Malo ko je verovao da će ovaj par opstati sedam godina u braku, s obzirom na to da se često govorilo kako su svoju sreću izgradili na tuđoj nesreći.

Godinama se već piše o njihovom ne baš uspešnom braku, a tome u prilog ide i činjenica da Hejli često izgleda vrlo nesrećno pored supruga. Manekenka se retko smeši pa mnogi zbog njenog tužnog izraza lica misle da je zapravo vrlo nesrećna.

Hejli je sada progovorila o problemima u braku sa Džastinom i istakla koji deo joj pada najteže.

"Mislim da se na ovoj poziciji generalno suočavate s mnogo osuđivanja. Teško je kada se svaka vaša sitnica posmatra i secira. Stvara se narativ o vama, a to ponekad može biti zaista neprijatno i bizarno jer pomislim - pa to uopšte nije istina", objasnila je Hejli u razgovoru za Time.

