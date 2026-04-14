Povišen holesterol danas ima gotovo svaka treća osoba, a mnogi i dalje ne znaju da ga svakodnevno pogoršavaju pogrešnim izborom hrane. Nutricionista dr Svetlana Stanišić ukazuje da problem nije samo u količini hrane, već u tome šta zapravo unosimo.

Iako mnogi izbacuju žumance iz ishrane misleći da tako štite zdravlje, istina je drugačija – jaja, meso i mlečni proizvodi sadrže vredne hranljive materije i ne moraju biti glavni krivci. Mnogo veći problem krije se u prerađenim proizvodima koje često nesvesno jedemo.

Najveća zamka u ishrani

Posebno upozorava na proizvode koji sadrže margarin, odnosno hidrogenizovane biljne masti. Oni se nalaze u slatkišima, kremovima, napolitankama i industrijskim pecivima – i upravo oni mogu značajno povećati nivo holesterola, čak višestruko više nego puter.

Šta zapravo pomaže

Da bi se holesterol držao pod kontrolom, važno je uvesti nekoliko jednostavnih navika:

više biljnih vlakana, poput ovsenih pahuljica

orašaste plodove i semenke (orah, badem, lešnik)

mahunarke

zdrave masnoće poput maslinovog ulja

namirnice poput belog luka i plave ribe

Ove namirnice pomažu organizmu da smanji apsorpciju holesterola i poboljša njegovu ravnotežu.

Oprez sa suplementima

Iako postoje dodaci ishrani koji obećavaju brze rezultate, ne treba preterivati. Posebno se ističe da suplementi belog luka koji „nemaju miris“ često nemaju ni pravi efekat.

Zaključak je jednostavan – umesto radikalnog izbacivanja hrane, mnogo je važnije znati šta izbegavati, a šta češće unositi. Prave promene u ishrani mogu napraviti veliku razliku za zdravlje srca.