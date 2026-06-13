Bibi Reksa se oseća slobodno i otvorena je za nove veze.

Pevačica (33) je objavila svoj prvi nezavisni album „Dirty Blonde“ ove nedelje, nakon što se 2025. razišla sa svojom bivšom izdavačkom kućom. U najnovijem izdanju magazina People, Reksa govori o životu singl osobe i svojoj stalnoj potrazi za „ocem deteta“.

Pop zvezda nominovana za Gremi na novom albumu otvara dušu o svom ljubavnom životu, posebno u pesmama „The Way I Want You“ i „Required Love“, koje su inspirisane raskidom.

„Konačno sam se zaljubila u nekoga za koga sam mislila da bi mogao biti onaj pravi, ili jeste bio pravi, i onda je raskid bio težak“, kaže ona. „Nikada nisam bila u takvoj situaciji.“

Album „Dirty Blonde“ takođe sadrži pesmu „Time“, u kojoj Reksa oseća kao da je „potrošila svoje najbolje godine“ u određenom periodu, bilo u prethodnoj vezi ili u svojoj bivšoj izdavačkoj kući.

„Mislim da je najskuplja valuta u životu vreme“, objašnjava ona. „Možeš da se osvrneš i razmišljaš o svim godinama koje si izgubio u lošoj vezi ili u bilo čemu u životu, ali moraš da ideš napred.“

Gubitak trudnoće

Reksa je prošle godine objavila da je doživela gubitak trudnoće i otvoreno govorila o životu sa poliendokrinim metaboličkim sindromom jajnika (PMOS), hormonskim poremećajem koji može izazvati neplodnost, komplikacije u trudnoći i povećanje telesne težine kod žena reproduktivnog uzrasta.

„Mislim da je veoma važno biti otvoren o tome“, kaže ona. „Ljudi to i dalje ne razumeju jer nismo sproveli dovoljno istraživanja o ženskom telu.“

Slomljeno srce

Reksa napominje da je doživela „slomljeno srce na različite načine“, dodajući da ono „ne mora da bude samo u ljubavi i vezama“.

Šta je Reksa naučila prolazeći kroz ljubavne teškoće?

„I dalje možeš da osećaš te emocije“, kaže ona. „One mogu da se jave, i možeš da se osećaš tužno nekih dana — sve dok ideš napred.“

Potraga za partnerom

Reksa je u poslednje vreme usmerila pažnju na pronalaženje „oca deteta“, ali kaže da ga „još uvek traži“. „Bilo je jako teško jer sam bila veoma zauzeta.“

Međutim, ona zna šta traži.

„Pre svega, moraju da budu dobra osoba. Moraju da imaju dobre moralne vrednosti, dobru komunikaciju, zdrav stil vezivanja. I treba da budu spremni da rade na sebi“, objašnjava ona. „Takođe nisam previše izbirljiva što se tiče visine, ali ne želim ni nekoga ko živi na tuđ račun. Ja sam prilično tradicionalna. Ne želim da plaćam sve, znate? Možemo pola-pola.“

Udvarači

Iako Reksa još uvek nije pronašla savršenog partnera, imala je nekoliko udvarača.

„Neki momci su mi slali poruke u DM-u i govorili: ‘Ja sam multimilioner. Hajde na dejt’“, kaže ona. „Zašto ne počneš sa: ‘Zdravo, lepa si’, pa ako se dopadnemo jedno drugom, možeš da mi kupiš lepu torbu i izvedeš me na večeru u lep restoran?“

Bonus video: